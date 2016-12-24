İçişleri Bakanı Soylu: 300 yılın en güçlü ve en kuvvetli zamanındayız

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt’e gelen Bakan Soylu, burada sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Soylu, adım adım Türkiye’yi gezdiklerini, kalkınma, çoğalma ve zenginleşmenin en kayda değer çizgilerinden olduğunu söyledi. Bakan Aristokrat, “Türkiye’nin her tarafından arkadaşlarımız var, yerini belirlemek istiyorlar. Bir taraftan çalışanların teşvikinin ortaya konulduğu, sadece iş olsun aş olsun zenginlik olsun anlayışı içindeki programdan daha sonra bizim yapmamız gereken tek şey var. Ben İçişleri Bakanıyım, memleketin huzurundan, sükunundan, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın hükümetimiz, partimiz göre, hükümetimizin programları çerçevesinde görevlendirildim. Kendi adıma yaptığımız yoktur. Hükümetimiz hangi programı ortaya koyuyorsa onu gerçekleştirebilmek ve bir şekilde icra edebilmek için çalışıyor ve öteki arkadaşımızın yaptığını ortaya koyuyoruz. Bunu sağladığımız andan itibaren buralar Türkiye’nin yatırım merkezi olacak. Bu fazla açıktır, çok nettir. Yani terörü tasfiye ettiğimiz andan itibaren bilmenizi istiyorum oysa çocuklarımız işe, çocuklarımız gelecekle, çocuklarımız yarınla daha iyi adım atmakla birlikte buluşacaktır” diye konuştu.

Milletlerarası yayın kuruluşlarının Türkiye’yi etkisi altına almaya müsade vermeyeceklerini de dile getiren İçişleri Bakanı Asilzade, “Geçen günlerde milletlerarası bir yayın kuruluşunun Türkiye’de çocuklarımızın bir bölümünün teröre bulaştırıldığı, dağa götürüldüğü konusunda korkutma ettiğini söyledi. Bizim de birkaç sefer bunu söylediğimiz, birkaç kere bunu dile getirdiğimiz bir anlayışı kendi uluslararası yayın organlarında dile getirildiler. Bizim çocuklarımızın yeri orası değil, bundan hepimiz sorumluyuz, bundan her birimiz sorumluyuz, bu ülkede yaşamış herkes sorumludur. Bizim çocuklarımızın yeri anasının yanıdır, bizim çocuklarımızın yeri babasının sevgisidir, bizim çocuklarımızın yeri beraber okuduğu okuldur. Birazcık öne bahsettiğim ilmin ve bilimin peşinde koşmasıdır, bizim çocuklarımızın yeri üretimin yanıdır. Bizim çocuklarımızın yeri ezan Allah’u ekber dediğinde Allah’ın birliğine ve varlığını şükürler olsun diye bu ölçüyü ortaya koyan, bizim çocuklarımızın yeri ay yıldızlı bayrağımız dalgalandığı özgürlüğümüzün hürriyetimizin her lahza bizimle paylaştığı anın ta kendisidir. Bizim çocuklarımızın yeri kol-kola omuz-omuza yürüyecek, yarına ait bu anlayışı bütün dünyaya kardeşlik nasıl olur, çoğalma nasıl olur diye bize aleyhinde her türlü hileyi yapanların inadına dünyanın birincil 10 büyük devletinden birisi nasıl olur onu göstermenin telaşı içinde olmalıdır” biçiminde konuştu.

“300 yılın en güçlü ve en kuvvetli zamanındayız”

Kendilerinin ne yaptığını bildiklerini dile getiren Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne adım attığımızı biliyoruz. Şu cümleyi şurada tanımlamak işitiyoruz, son 300 yılın en kaslı zamanındayız bugün. Bir defa daha söylüyorum, son 300 yılın en kuvvetli ve en adaleli vakit dilimindeyiz. Sınırlarımızın haricen arkadaş bildiklerimizin bize karşı hangi tezgahları kurduğunu da biliyoruz. Ama hiç önemli değil. 15 temmuz bu milletin yeni miladıdır. Bu milletin geleceğe ait sözleşmesinin ve ahdin önemli bir başlangıcıdır ve bunu gerçekleştirirken, bunu yarına doğru götürürken söylemek istiyorum fakat bir taraftan milletimiz bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, Türk silahlı kuvvetlerimiz herkes. Bakın terörü artık, Türkiye’ye aleyhinde kendi cephesinde kabul eden, kendi ülkesinde kabul eden bir anlayışı ortaya koymadığımız herkes görüyor. Neresiyse oraya gideceğiz. Nerede bir çıbanbaşı varsa bizim birliğimizi beraberliğimizi bu çocuklarımızın yarına, biz çocuklarımızın torunlarımızın düğünlerinde halay çekmek istiyoruz. Biz çocuklarımızın yarın işe girdiğinde akşam yemeğe gidip bahtı açık olsun yemek için annesinden babasından yemek istiyoruz. Biz çocuklarımızın diplomasını aldığı gün Siirt’te onla beraber evlerinde oturup yarınla ilgili güzel hayallerini hazırlamak istiyoruz. Ey terör örgütleri bizi bundan alı koyamayacaksınız.”

El Bab’a gidecek askerle yemek yedi

İçişleri Bakanı Asilzade, esnaf ziyaretinden sonra beraberindeki yetkililerle Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’na gitgide artarak El Bab’a gidecek komando birliğindeki askerle karavana yemeği yedi. Bakan Soylu daha sonra, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güner, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu, ilçe kaymakamları ve mülkü yöneticilik amirlerinin katılımıyla, basına kapalı ’emniyet ve asayiş’ toplantısına katıldı.

Mehmet Niyazi Deniz