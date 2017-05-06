İçişleri Bakanı Soylu: ‘DEAŞ’a karşı ciddi ve karalı bir mücadele gerçekleştirilmiş ölümcül bir darbe indirilmiştir’

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Pazarcık Turizm Merkezi’nde ‘Turizm Haftası’ başlangıç töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törene Bakan Aristokrat’nun yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve vatandaşlar katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı’nın gösterileri ile başlayan törende söylev yapan İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, tüm güvenlik riskleri bitirme noktasında olduklarını belirterek, “Türkiye bu çatışma ortamına komşu olmanın getirdiği riskleri ilk kez Cumhurbaşkanımızın liderliği elde etmek üzere köklü devlet tecrübesi, 2002’den beri sorumlu bir yönetim anlayışı gösteren AK Parti hükümetleri ile doğru bir şekilde yönetmeyi başarabilmiştir. Bugün Türkiye coğrafyasının getirdiği tüm güvenlik risklerini tamamlama noktasındadır. Tüm terör örgütlerinin tüm inlerine girilmektedir. Fırat Kalkanı operasyonu ile DEAŞ’a karşı ciddi ve karalı bir uğraş gerçekleştirilmiş ölümcül bir darbe indirilmiştir. Bu örgüt bitme noktasına getirilmektedir. Terör, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları ile ülkemizdeki tüm emniyet birimleri bütün bir teyakkuz halindedir. Türkiye Orta Doğu’daki bu çatışma alanına komşu olmakla beraber bununla birlikte bir güvenlik ve kolaylık adası haline getirilmektedir. Güvenlik birinci avantajımızdır. Türkiye doğu ile batı aralarında yalnızca somut yok bununla beraber kültürel bir köprü olmasıdır. Bir batılının doğu kültürü ile temas etmesi için başlangıç noktası bizim ülkemizdir. Bir doğulunun da batı kültürü ile en ideal temas noktası tekrar bizim Anadolu medeniyetidir. Bu bizim ikinci avantajımızdır” dedi.

“Yaylalarda 6 katlı binalar cinayettir”

“Yaylalarda 350-400 metrekarelik 6 katlı yapılacak binalar geçmişe, doğaya ve yaylaya ait bir ceza” diyen Bakan Soylu, “Biz buradayız lakin yarın burada yaşamayacağız. Bu yaylalar bize böyle bırakılmadı. Taş yığını olarak bırakılmadı. Ben yapılmasın demiyorum. Tarihimize ve bölgenin kendi mimarisine uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bir bakıyoruz oysa 350 metre kare hangar gibi yer üretilmiş. Allah’ınızı severseniz. Bu güzelim yaylalarda 350-400 metrekarelik 6 katlı yapılacak bu binalar geçmişimizi, doğaya ve yaylaya ait bir cinayettir. Büyükşehirlerde para kazanmış olabiliriz. Fakat gelip bu yaylalarda doğasına uygunsuz yapıları ortaya belirlemek geleceğimize bırakacağımız çok kötü eserdir. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yapılar üretilmiş. Bundan daha sonra yapılması konusunda her beraber özenli olacağız. Hepimiz sorumluyuz. Hoş yayla evi örnekleri var. Bunlardan yapan olursa başımız üstüne yeri var. Fakat ‘ben geldim, burası benim 5 katlı yapı yaparım’ dersek dur diyelim. Bunu yapmak zorundayız. Bunlardan yarın kaybederiz” biçiminde konuştu.

“Ey ahmaklar”

Türkiye’yi yere seremediklerini dile getiren Bakan Asilzade, “Deneme ediyorlar. Acaba gücü kuvveti ne kadardır. Acaba Türkiye’yi tuş edebilir miyiz, itibarsız ayla getirebilir miyiz?. Ey ahmaklar. Bir şeyi aklınızdan sürekli olarak çıkarıyorsunuz. Türkiye’nin üstüne ne değin gelirseniz Türkiye böylece kuvvetlenir, bu insanlar böylece güçlenir, varlıklı ve kudretli olur. Türkiye pek geleceğe güçlü adımlar atar” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca – Ozan Köse

