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İçişleri Bakanlığı: 265 personel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 153, Sahil Emniyet Komutanlığı’ndan ise 112 personel görevden uzaklaştırılmıştır.

28 Ekim 2016 Cuma, 09:56
icisleri-bakanligi-265-personel-gorevden-uzaklastirildi

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 153, Sahil Emniyet Komutanlığı’ndan ise 112 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan, FETÖ/ PDY ile iltisakı ya da irtibatı olduğu değerlendirilen, 42’si subay, 56’sı astsubay, 30’u uzman jandarma çavuş, 17’si uzman erbaş, 8’i memur elde etmek üzere toplamda 153 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da, yeniden FETÖ/ PDY ile iltisakı ya da irtibatı olduğu değerlendirilen, 52’si subay, 58’i astsubay, 1’i bilirkişi erbaş, 1’i de memur edinmek üzere toplamda 112 personel görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.  

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