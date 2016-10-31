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İçişleri Bakanlığı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada 24 Ekim tarihinde başlatılan operasyonlar zarfında 7’si teslim elde etmek üzere 22, hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda ise 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiğini kaydetti. Yürütülen operasyonlar sonucunda ele geçirile.

31 Ekim 2016 Pazartesi, 15:39
icisleri-bakanligi-28-terorist-etkisiz-hale-getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada 24 Ekim tarihinde başlatılan operasyonlar zarfında 7’si teslim elde etmek üzere 22, hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda ise 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiğini kaydetti.

Yürütülen operasyonlar sonucunda ele geçirilen unsurlar ise şöyle açıklandı:

“Teröristler kadar tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ile teröristler kadar kullanılan 19 barınak tahrip edildi. 1 EYP’li atak edinmek üzere 3 terör eylemi engellendi. 177 ton Amonyum Nitrat, 500 gram C4, 8 kilogram A4 patlayıcı, 22’si ağır uzun namlulu edinmek üzere 43 silah, 9 bazuka, 118 el bombası ele geçirilmiştir.”
Bakanlık, terör örgütüne takviye ve yataklık yapan 298 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. 

Benan Özben

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