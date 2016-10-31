İçişleri Bakanlığı: 28 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada 24 Ekim tarihinde başlatılan operasyonlar zarfında 7’si teslim elde etmek üzere 22, hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda ise 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiğini kaydetti. Yürütülen operasyonlar sonucunda ele geçirile.
Bakanlıktan yapılan açıklamada 24 Ekim tarihinde başlatılan operasyonlar zarfında 7’si teslim elde etmek üzere 22, hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda ise 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiğini kaydetti.
Yürütülen operasyonlar sonucunda ele geçirilen unsurlar ise şöyle açıklandı:
“Teröristler kadar tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ile teröristler kadar kullanılan 19 barınak tahrip edildi. 1 EYP’li atak edinmek üzere 3 terör eylemi engellendi. 177 ton Amonyum Nitrat, 500 gram C4, 8 kilogram A4 patlayıcı, 22’si ağır uzun namlulu edinmek üzere 43 silah, 9 bazuka, 118 el bombası ele geçirilmiştir.”
Bakanlık, terör örgütüne takviye ve yataklık yapan 298 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.
Benan Özben