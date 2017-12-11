İçişleri Bakanlığı Dargeçit’te ölü ele geçirilen hainlerin karıştığı olayları açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin Dargeçit’te “Rubar” kod adlı Bahoz Baysal ve “Rojger” kod adlı Şahin Acar isimli PKK/KCK terör örgütü mensuplarının öldürülerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin yanında 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 9 adet şarjör, 270 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve şarjör, 10 adet anti tank roketatar mühimmatı, 42 adet anti personel mühimmatı, 19 adet sevk fişeği, 15 adet 9mm’lik tabanca mermisi, 3 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ses kayıt cihazı, 3 adet el telsizi, 2 adet hücum yeleği, 2 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, bir miktar muhtelif yaşam malzemesi ile bir miktar para ele geçirildiği kaydedildi. İki teröristin karıştığı eylem ve olaylar ise şöyle açıklandı:

“02.09.2016 tarihinde Dargeçit-Dibekli üs bölgesine yapılan ve 4 jandarma personelin şehit edilmesi, 15.10.2016 tarihinde Dargeçit ilçesi Kuşluca mevkiinde bir iş makinesinin yakılması, 02.05.2017 tarihinde Dargeçit ilçesi Kısmetli Mahallesi’nde sivil bir şahsın uyarılarak aracının yakılması, 07.06.2017 tarihinde Dargeçit ilçesi Kısmetli Mahallesi bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Hikmet Zengin’in şehit edilmesi, 17.10.2017 tarihinde Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın kısa süreli kaçırılarak sorgulanması.”