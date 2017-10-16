İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafa içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 508 işlem yapıldığı, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.