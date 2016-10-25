İçişleri Bakanlığından çok önemli açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’nın hedef aldığı AK Partili siyasilere yönelik olarak, emniyet ve koruma tedbirleri hususu, bazı basın yayın organları kadar “silahlanma” adı aşağıda, özellikle çarpıtılarak servis edildiği ve bu nedenle bölücü terör örgütünün hedefine hizmet edildiğini belirtildi. Açıklamada, “Son zamanlarda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zorlama koşullar aşağıda, hukuki zeminde çalışmalarını yürüten siyasilerimizin, lüzum suikastlerle, gerek bombalı eylemlerle; ailelerinin, çocuklarının gözleri önünde hunharca katledildiği kamuoyunun malumudur. Demokratik siyaset alanını daraltmak isteyen bölücü terör örgütünün hedefindeki siyasetçilerin can güvenliğini karşılamak; yasalara ve güvenlik kuvvetlerine kendisini emanet ederek, siyaset yapmaya çalışan vatandaşları korumak, elbette ki devletin en temel görevlerinden bir tanesidir. ‘Kişilerin ve toplumun rahat, huzuru ve mutluluğunu karşılamak, birey adalet ve hürriyetlerini insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için zorunlu şartları hazırlamaya çalışmak’ Anayasamızda devletin temel gaye ve görevlerinden sayılmıştır ve bu husus demokratik hukuk devletinin gereğidir” denildi.

Bölgede terör örgütü PKK ve yandaşlarına aleyhinde siyaset yaptığı için, yoğun tehditlere maruz kalan vatandaşlarla ilgili olarak, Bakanlığın zorunlu koruma tedbirlerini almasının ve emniyet önlemlerini arttırmasının olması gereken bir şart olduğu kaydedilerek, “Halihazırda, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu için değil; terör örgütlerinin hedefinde olan ve korkutma bölge bütün siyasi partilerin yöneticileri hakkında güvenlik ve koruma tedbirlerinin nasıl alınacağı; ‘Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’ ile ‘Ateşli Silahlar Hakkındaki’ kanun ve yönetmeliğin ilgili maddelerince düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca, görevlerinden dolayı korunmak zorunda olanlar ile terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen ya da getirilenlerle ilgili mevcut güvenlik önlemleri ve zorunlu tedbirler, devletin vatandaşa olan sorumluluğu çerçevesinde, kendi kuralları ve işleyişi içerisinde alınmaya devam etmektedir. Terörle mücadelede operasyonların kararlılıkla devam ettiği, örgütün “kurtarılmış bölge” olarak duyuru ettiği alanlara girildiği ve fazla sayıda teröristin etkisiz ülkü getirildiği bir dönemde, bir takım basın yayınlama organlarında meydana çıkan bu stil haberlerdeki artışın da ne değin manidar olduğu ortadadır. Bazı terör örgütlerine müzahir bu yayınlama organları tarafından konuya ilişkin haberler çarpıtılarak, belli başlı bağlamından çıkarılarak verilmekte ve yeni siyasi cinayetlere zemin hazırlanmaktadır. Bu itibarla, Hükümetimizin ve Bakanlığımızın, terör tehdidi altındaki siyasilere, güvenlik ve koruma tedbirleri alması hususunda, basın yayın organlarımızın, medyada dile getirilen haber ve yorumlarda hassasiyet göstermesi siklet talep etmektedir” denildi.

Abdullah Sarıca

