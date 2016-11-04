İçişleri Bakanlığından HDP açıklaması
İçişleri Bakanlığı, HDP’ye yönelik gerçekleştirilen terör operasyonu hakkında tanımlama yaptı.
04 Kasım 2016 Cuma, 03:46
İçişleri Bakanlığı, HDP’ye yönelik gerçekleştirilen terör operasyonu hakkında tanımlama yaptı. Açıklamada 11 milletvekilinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan isimlerin arasında HDP Benzer Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in ismi yer aldı.