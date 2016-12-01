İçişleri Bakanlığından kış tedbirleri genelgesi

Bakanlığı’nın genelgesinde, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görünüm mesafesi azalttığı, taşıtların fren ve durma mesafesi artttığı, araç kullanım ve yolculuk konforu bozulmakta ve trafik güvenliği olumsuz yönde etkilediği vurgulanarak Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine karşın olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşların can ve mülk güvenliğinin korunması amacıyla; yerleşim yerlerinde alınacak trafik tedbirleri, mesken yeri açık havada alınacak trafik tedbirleri, Terminal/otogarlarda alınacak tedbirler, Denetimde görevli personel ve takım araçlarının oluşturacağı iş ve işlemler, karayolu işaretlemeleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri konularının görevli ve yetkili art arda amirlerce titizlikle takip edilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini hususunda ilgili birimler talimatlandırıldı.

Trafikte alınacak kış tedbirlerine ilişkin, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge şöyle:

“Kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görünüm mesafesi azalmakta, taşıtların fren ve durma mesafesi artmakta, vasıta kullanım ve yolculuk konforu bozulmakta ve trafik güvenliği negatif yönde etkilenmektedir.

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması nedeniyle aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

Genel hükümler

– İllerde valilerimizin, ilçelerde kaymakamlarımızın başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin (il, ilçe trafik komisyonu üyeleri ve bu komisyonların gerekli gördüğü halde çağıracağı kuruluş temsilcileri) katılımıyla düzenlenecek toplantılarda, kurum/kuruluşlar aralarında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

– Aynı istikamet üzerinde aniden pozitif ilin sorumluluğunda olan karayolu güzergah ve geçitlerinde; yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller aralarında koordinasyon sağlanacak, karayolu kullanışlı hale gelinceye değin bu güzergahları kullanacak olan taşıtlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, alan trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecek, bu vakit içerisinde otobüslerin terminallerden çıkış yapmalarına izin verilmeyecek ve zorunlu öteki tedbirler alınacaktır. Hem, ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerimiz, kendi atama alanlarına giren konularda zorunlu ek tedbirleri alacaklardır.

– Şehiriçi ve şehirlerarası “Alternatif Güzergahlar” evvelden belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Negatif hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde, araç trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecektir.

– Geçmiş yıllardaki kaza istatistikleri ile yol güzergahının yol ve çevre koşulları tahlil edilerek yolun üretim ve bakımından sorumlu kuruluş ile sürekli irtibat halinde olunacaktır.

– 5. Trafik kazalarına niçin olan:

a) Ağır taşıtların kasa/römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilme, savrulma ve kaymasına neden olan “yanal rüzgar”ın oluştuğu köprüler, tünel giriş ve çıkışları ile boğaz niteliğindeki topografık yapının bulunduğu kesimler,

b) Yağan karın “sürgün” biçiminde karayolu yüzeyine gelmesi sonucu yol yüzeyinde oluşan açık ve sıcacık buzlanma sebebiyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyi ile olan temasını önleyen bölgeler,

c) Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü/viyadüksüz köprülerin daha aşağı ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek, “erken ve rahat buzlanma” riskinin yüksek olduğu kesimler,

d) Köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleri ile yağmur ve eriyen kar sularını karayolundan hızla boşaltmak amacıyla yapılan ve “sanat yapıları” olarak adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı yer alan yerler,

önceden saptama edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacaktır.

6. Köprü, tünel ve menfezlerde, karayolunun kuzey yamaçları ile vadilerden geçen karayollarında şiddetli hava akımına maruz kalan ağır tonajlı taşıtların sürücüleri

“Bakış mesafesinin” azaldığı dar ve erken buzlanma, sisli, yağışlı ya da zincir takılması gereken yol kesimlerine gelinmeden önce, vasıta sürücüleri durdurularak ya da taşıt megafonlarıyla; sürücülerin “takip mesafesini” artırmaları,

– Gerekli olmadıkça önlerinde seyreden taşıtları “geçmemeleri’ (sollama yapmamaları),

– Birdenbire fazla şeritli ve bölünmüş karayollarında “şerit izleme kurallarına” uymaları

– “En sol şeridi kesintisiz işgal etmemeleri”,

– Yavaş ve itinalı seyretmeleri,

– Gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları, hususlarında uyarılacaktır.

– Ağır tonajlı taşıtlarda, siklet üzerini branda vb. gereçlerle kapatmamaları sonucunda taşınan siklet eşyasının yola düşmesi sebebiyle öteki sürücülerin istemsiz hareket ya da düşen malzemeden uzak durma gerekçesiyle yaptıkları manevra ya da direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya karıştıkları dikkate alınarak, ağırlık üzerini branda vb. gereçlerle kapatmayan sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanununun (KTK) 65. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin (KTY) 128 ve devamı maddeleri uyarınca operasyon yapılacaktır.

– Karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri/yöneticileri ile koordinasyon kurularak tesiste bulunan iletişim araçları vasıtasıyla sürücülerin; hava, yol ve trafik şartları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

– Ikâmetgâh yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan şoför ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla, lokal yönetimlerce imkânlar dâhilinde her türlü yardımın ulaştırılması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacaktır.

– Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan sebebiyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda; il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde yer alan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek, karayolu trafiğe açılıncaya kadar, araçlar yerinde yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik yoklama istasyon amirlikleri, millet kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecektir.

– 08.1 1.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşıtların

Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Yük ve Ebat Ölçüm Toleransları Hakkında

Yönetmeliğin” 6/1-j bendinde; şehirlerarası yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlara, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri aralarında kış lastiği faydalanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yetki şehiriçi taşımacılıkta ise valiliklere bırakılmıştır.

Mevzuat hükümlerine istinaden, terminal/otogar giriş ve çıkışları ilk önce olmak üzere, şehirlerarası gezgin ve eşya taşıyan taşıtlar, trafik personelince yapılan tüm kontrollerde “Kış lastiği” bakımından da denetlenecektir.

– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/1 1/2012 tarihli ve 2012/KDGM-07/Kontrol ile 10/1 1/2014 tarihli ve 2014/KDGM-09/Denetleme sayılı genelgeleri doğrultusunda hareket edilecek ve bu hususta kamuoyu bilgilendirilecektir.

– Güzergah ya da bölgelerde görevli ekipler, seri ve sorumluluk sahibi amirlerinin bilgisi dışarıda mesuliyet alanlarından ayrılmayacaktır. Görevli ekibin yükümlülük nedeniyle güzergâhtan ayrılması durumunda, yerine imkanlar nispetinde diğer bir takım görevlendirilecek ve değişimlerin güzergahta yapılması sağlanacaktır.

– Teftiş amacıyla durdurulan; kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı araç gereç, takograf, ışık donanımı vb. gibi teknik kontrolleri yapılacaktır.

– Trafik yoğunluğu çoğalan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye dek ağır tonajlı taşıtlar (albenili, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde bekletilecektir.

– Özellikle şehirlerarası gezgin taşımada kullanılan taşıtlarda, standart dışı yakacak (10 numara yağ vb.) kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacaktır.

– Karayolunda bozulup kalan ya da lastiği patlayan araçlar, ışık far donanımı arızaları ile çekme-kurtama ve zincir uygulaması gibi özel hüner ve makine gerektiren servis hizmetlerini veren birey ve kurumların telefon ve adresleri güncellenerek, telsiz nöbetçilerinde basit erişilebilir yerde bulundurulacak, bu yönde istek olması halinde vatandaşa yardımcı olunacaktır.

– Sis, buzlanma vb. kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, ivedilikle müdahale edilmesi ve karayolunun trafiğe anında açılması amacıyla, kurtarıcı/çekicilerin güzergahta yerinde yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacaktır.

Mesken yerlerinde alınacak trafik tedbirleri

– Özellikle kış ve fena hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek ve toplu taşımayı özendirmek nedeniyle, mahalli medya organları ile işbirliği sağlanarak halkın toplu nakliye vasıtalarından yararlanmaları öğüt edilecektir.

– Belediyelerin kar yağışı ve küreme sırasında, sokak ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların kısa zamanda alınmaması sonucu, yol üzeri park disiplininin bozulması, akıcı trafiğin kullandığı şeritlerin işgal edilmesi gibi olumsuzluklar ortaya çıkmakta, bu olumsuzlukların önlenmesi nedeniyle kar istif ve kümelerinin anında kaldırılması sağlanacaktır. Bu sayede gündüz hava sıcaklığının artması nedeniyle eriyen karların yol yüzeyinde kalması ve akşam saatlerinde buzlanmaya dönüşerek, karayolu güvenliğini negatif etkilemesi önlenecektir.

– Taşıt ve yaya trafiğinin, yol/kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek nedeniyle, amaç sokak ve sokaklarda “Tuz Varili” uygulaması yapılacak, böylece kayma riskinin bulunduğu yerlere ilişkin, evvelden tedbir alınacağı gibi, vatandaşın bu konuda sorumluluk alması sağlanacaktır. Hem muhtarların ve çevre esnafın bilgilendirilmesi ile tuz uygulaması tedbirinin sürdürülebilir olması da sağlanacaktır.

– Tuzlama ve küreme işlemleri trafiğin yoğun olduğu (pik) saatler dıştan yapılarak, karayolunun ulaşıma hazırlanmış ışık halkası getirilmesi sağlanacaktır.

– Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı negatif yönde etkilediği illerimizde, ağır tonajlı taşıtlar dıştan kalan taşıtlara da, kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler kadar değerlendirilecektir.

Ikâmetgâh yeri haricen alınacak trafik tedbirleri

– Karayolu üzeri ve çevresinde yer alan yatay ve dikey trafik işaretlemeler yoklama edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

– Arıza, trafik kazası, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akışının sağlanamadığı durumlarda yolun tamamen trafiğe kapanmaması nedeniyle gerekli tedbirler ivedilikle alınacak, acil müdahale taşıtları ve karayolu ekiplerinin, kurtarma ve destek yapmasına engel olmayacak şekilde taşıtların karayolunda beklemelerine itina gösterilecek, emniyet şeritleri ile banketlerin açık tutulması sağlanacaktır.

– Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi gösterme mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek, hatalı geçme/sollama ve şerit faydalanma ile peşine düşüp takip mesafesi konusunda uyarılacak, zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecektir.

– Karayolları ekiplerinin trafik zabıtası ile işbirliği içerisinde çalışması nedeniyle zorunlu tedbirler alınacak, trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için yerinde yerlerde bulunmaları sağlanacaktır.

– Otoyollar başta almak üzere ikiden pozitif şeritli ve ayrılmış karayollarında, ağır tonajlı taşıtların en sol şeridi kullanmamaları, otomobil cinsi taşıtların ise durmadan bu şeridi işgal etmemeleri yönünde gerekli denetimler yapılacaktır.

– Toplam kazaların 2005 yılında yüzde 31 ‘inin, 2010 yılında yüzde 33’ünün ve 2015 yılında yüzde 33 ‘ünün “arkadan çarpma” şeklinde meydana geldiği dikkate alındığında sürücülerin ” peşine düşüp takip mesafesi” kuralına duyarsız oldukları, özellikle yakın ilerisi görülmeyen kesimlerde “fazla süratli” araç kullandıkları, güvenli yavaşlama ve durma mesafesine sahip olmadıkları, öncelikle ağır tonajlı taşıtların römork arka işaret levhaları ve öteki taşıtların arkadaki/fren ışıklarının öngörülen standartlarda ya da pak olmadığı anlaşılmaktadır. Arkadan çarpma kazalarının en üye indirilmesi nedeniyle bu cins kural ihlallerini önlemeye karşın tedbirler yoğunlaştırılacak ve “Aylık Trafik Denetim Planı”nda yer verilecektir.

– “Devrilme/Savrulma/Takla Atma” şeklindeki trafik kaza sayısının; 2010 yılında 308 adet iken, 2015 yılında 432 adete çıktığı tespit edilmiştir. Bu kazaların en kayda değer nedenleri arasında yer alan “fazla sürat, bezginlik veya uykusuz olarak araç faydalanma” ihlallerine ilişkin tedbirler alınacaktır.

Terminal/otogarlarda alınacak tedbirler

-Terminallere antre ve çıkış yapan tüm otobüslerin; kilometre saati, yetki belgesi, gerekli finansal mesuliyet sigortası, fenni muayenesi ile şoförlerin sürücü belgesi ve alkollü olup olmadığı denetleme edilecektir.

– Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların güvenlik kemeri kullanımına karşın kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak, sürücü ve yolcuların güvenlik kemeri takma zorunluluğu anons edilerek hatırlatılacak ve farkındalık oluşturulacaktır.

– Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların tamamlamadan çıkışına müsade verilmeyecektir. Otobüslere yönelik bu cins denetimlerin terminaller, dinlenme tesisleri, ara verme yerleri gibi, taşıtların durduğu noktalarda yapılmasına özen gösterilecektir.

– Aşırılık durumuna kadar, terminallerde denetleme yapan personel sayısı artırılacaktır.

Denetimde görevli personel ve ekip araçları

– Tüm ekip araçlarının kışlık bakımları yaptırılacak ve mevsim koşullarına yerinde avadanlıkları (zincir, takoz, çekme halatı vb.) eksiksiz olarak bulundurulacaktır.

– Trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlaması yapılmayacak, gereksinim halinde ilave akaryakıt talepleri karşılanacaktır.

– Trafik personelinin vasıta ve sürücülere ilişkin sorgulamaları, “el terminallerinden’ yapmalarına özen gösterilerek hangi personelin, hangi karayolu kesiminde ve hangi saatlerde kaç araç ve sürücüyü kontrol ettiği tespit edilecektir.

– Ayrı illere bağlı alan trafik yoklama ekipleri, işbirliği içerisinde tayin yapacak, radar uygulamaları ilk olarak elde etmek üzere, aynı istikamet üzerinde yer alan istasyonlar bütün trafik kontrolleri için geçerli edinmek üzere, bir istasyon geliş yönünde önlem alırken, diğeri de gidiş yönünde (tersi istikamette) teftiş yapacaktır. Bu Nedenle aynı yönde gitmekte olan taşıt ve sürücülerinin, kesintisiz trafik kontrollerine maruz kalmaları önlenmiş olacağından, bu konuda şikayetler azalacak ve daha çok sayıda şoför ve yolcuyla temas edilerek kontroller uygulanmış olunacaktır.

– Sürücülere durdurulma nedenleri ve işlemler hakkında “nezaketle” bilgilendirme yapılacak, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girilmeyecektir.

– Motosikletli polislerin hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle trafik denetimlerine faal olarak katılma imkanı bulunmaması halinde, yayalara ait olarak görevlendirilen polisler tarafından trafiğin denetlenmesi, düzenlenmesi ve park disiplinin sağlanması konusunda talimatlar verilecektir.

– Trafik ekiplerince karayolu üstünde yapılacak olan tüm egzersiz ve denetimlerde “Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Direktif”ye uyulacaktır.

– Denetleme personelince, yol kullanıcılarının can güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla, negatif hava koşullarının yaşandığı durumlarda gerekli olunmadıkça sabit denetim yapılmayacaktır.

– “Yakalanma riski” algısını artmak amacıyla sabit noktada denetleme yapan veya seyir halinde yer alan ekip araçlarının yığın lambaları açık olacaktır. Sabit bekleme noktalarında bulunan ekip araçları ise karayolu eksenine “tepede olan” ve sürücüler tarafından görülebilir şekilde bulundurulacaktır.

– Karayolunda trafiğin düzenlenmesi, yönetilmesi, tanzimi ve denetlenmesi ile vasıta kurtarma, yol açma, temizlik vb. gibi hizmetler sırasında trafik güvenliği hizmetlerini yürüten personel, görünürlüğünü artmak ve böylece meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla, yansıtıcılı giysi ve şapka dahil hava koşulları ve aydınlık durumuna kadar zorunlu donanımı giyecek ve kullanacaktır.

– Art Arda amirlerce ödev öncesi araç, gereç ve personelin kontrolü ile gerekli bilgilendirme ve talimatlandırmalar yapılarak, ekiplerin göreve çıkmaları sağlanacaktır.

– Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında tayin verilmeyecektir. Gerektiğinde trafik birimlerinin büro hizmetlerinde görevli personel, trafiğin tanzimi ve denetiminde görevlendirilecektir.

Karayolu işaretlemeleri

– Karayolunun bakım yenileme ve iyileştirme yapılan kesimlerindeki çalışmalarda, 23.06.2010 tarih ve 1 14/544 sayılı “Yol Üretim ve Bakım Çalışmalarında Alınacak Önlemler Talimatı” doğrultusunda alınmış olan ve karayolunun bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapıldığı kesimlerdeki trafik tedbirlerine ilişkin “Trafik İşaretlemeleri Projesi” ilgili karayolları biriminden temin edilecek ve proje çalışmaları tamamlanıncaya dek yoklama ekiplerinde bulundurulacak ve işaretlemelerin projesine uygunluğu ile gece ve gündüz görülebilirlikleri bakımından sürekli denetim edilecektir. Gerektiğinde devrilen, kaybolan, kullanılamaz ışık halkası gelen işaretler hakkında zabıt düzenlenerek, “Projeyi” uygulayan karayolları birimine gönderilecek, bu nedenle tedbirlerin sürekliliği sağlanacaktır.

– Polis ve jandarma trafik teftiş ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karayollarınca uygulanan dikey ve yatay işaretlemelerin yerleri, standartları ve kullanım nedenleri konusunda veri sahibi olacak, bu amaçla “kgm.gov.tr” adresinden standartlar ile ilgili veri edinecek, yatay işaretlemelerden iyice silinen, anlamını kısmen yitiren, sürücüler göre algılanması zorlaşan ya da ayrı anlamlara gelebileceğinden kazalara sebebiyet verme ihtimali olanlar konusundaki tespitlerini, zaman geçirmeden karayolları birimine ve Trafik Tatbik ve Yoklama Dairesi Başkanlığına/Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığına yazılmış olarak bildirecektir.

– Karayolu kenarlarındaki dinlenme ve mazot tesislerinde emniyet şeritlerini işgal eden ve gece koşullarında yaklaşım istikametlerinden kırmızı renkli trafik ışığı gibi algıya neden olan LED lambalar ile emniyet şeritleri ve banketlerin yanı sıra karayolu hudut çizgileri içerisinde yer alan mahalli satıcıların, baştan savma ve çirkin görünümlü levha ve tezgahları, Jandarma ve karayolları birimleriyle müştereken kaldırılacaktır. Yeniden bu müşteri sergi ve yapıların Karayolu Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Mevzuat hükümlerine uygun olarak etkinlik göstermelerini karşılamak amacıyla, karayolları birimleriyle işbirliği kurulacak, bu sebepten kaynaklanan kazaların önlenmesine çalışılacaktır.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri;

Mahalli yazılmış ve görsel basın-yayın organları ve diğer irtibat kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli araç kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle tehlikeli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında ahenkli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayınlama organlarına ivedilikle data verilecek, vatandaşlarımızın vaktinde uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. Keza, 155, 156 ve 159 KGM Yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendime, destek ve rahat sağlanacaktır.

Alınan bütün tedbirlere rağmen yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ, heyelan vb. sebeplerle karayollarının trafiğe kapanması ya da ulaşımda aksamalar olduğu takdirde, durum en çabuk şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kaza Danışma Birimi’nin 0 312 462 21 91 nolu telefon veya 0 312 468 91 43 nolu faksına bildirilecektir.

Kış mevsimi boyunca yukarıda kayıtlı hususların ilk olarak valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları elde etmek üzere görevli ve yetkili sıralı amirlerce özenle peşine düşüp takip edilmesini ve gerçekte herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini arz ve rica ederim.”

Kış lastiği

Hem, genelgede bulunan kış lastiğine ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

“Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri aralarında kış lastiği kullanım zorunluluğu getirilmiştir. Şehiriçi taşımacılıkta ise karar alma yetkisi valiliklere bırakılmıştır.

İl ve ilçe merkezlerinde 04-11 Aralık 2016 tarihleri aralarında saat 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri aralarında; Karayolu güzergâhlarında yol kenarı trafik denetimlerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yan yol kenarı denetim istasyonlarında, Terminal/otogar antre ve çıkışlarında,

Şehirlerarası gezgin ve eşya taşıyan taşıtlar ile valiliklerce karar küskün olan illerde yoğunlaştırılmış “Kış lastiği” denetimi yapılacaktır.”