İçişleri Bakanlığından plaka uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, standartlara tutarsız plaka kullanan, basım veya dağıtımını yapanlara denetimler sıklaştırılırken, cezalarında caydırıcı ülkü getirildiğini vurgulanarak, “Mevzuatta belirtilmiş nitelik veya ölçülere tutarsız plaka takan yada bambaşka okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan vasıta sahibine 412 TL ceza verilecek ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Aksi takdirde vasıta trafikten men edilecektir. Arabulucu plakasız olarak kullanan sürücüye bin 698 TL, başka bir araca ait yada sahte bir plaka takan veya kullananlara da 5 bin TL idari para cezası yazılacak olup, merdiven altı meslek yerlerinde ya da internet üzerinden sipariş ile plaka basımı ya da dağıtımı yapanlara ise 10 bin Türk Lirası yönetimle ilgili para cezası uygulanacaktır” denildi.