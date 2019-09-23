“İdeal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum”
SİVAS (AA) – Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum." dedi.
Otyakmaz, bir kafede bazı Trabzonspor yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen dostluk programı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde bu akşam Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Otyakmaz, "Takımımız son karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansla her geçen hafta oyununu ileriye doğru götürdüğünü gösterdi. O yüzden iyi bir sonuç alacağımız bir karşılaşma olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Otyakmaz, bilet satışlarından memnun olmadığını belirterek, "Bugün tribünleri doldurmamız gerekiyor. Çünkü güçlü bir takımla oynayacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlı ekibin ligin ilk 4 haftasında gösterdiği performansı da değerlendiren Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Çaykur Rizespor karşılaşmasında gereksiz bir penaltıyla mağlubiyet oldu. Eğer olmamış olsaydı bugün bu durumdan memnun olduğumu söyleyebilirdim. Gazişehir Gaziantep maçındaki beraberlik beni biraz üzdü. Düşüncelerimin gerisinde kaldık ama bundan sonra alacağımız puanlarla bunu kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız, çok iyi bir teknik direktörümüz var. Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum."
Sivas Valisi Salih Ayhan ise iki şehrin birlikteliğini önemsediklerini vurguladı.
Aynı felsefeye bürünmüş iki Anadolu takımının birlikteliğinin çok anlamlı olduğunu belirten Ayhan, "Bugün skordan daha ziyade dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin olacağına inandığım bir maç olacak." dedi.
Vali Ayhan, Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında bazı ilçelerden kente getirilen minik taraftarların Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyeceklerini söyledi.
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“İdeal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum”
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