İdlib intikali sığınmacılara umut ışığı oldu

Esad rejiminin siyasi muhaliflere karşın kıyımlarıyla başlayan iç savaş, 6 sene baştan başa uluslararası güçlerin güdümünde gelişen çetelerin acımasız yayılımıyla önüne geçilemez bir kaosa dönüştü. Çok sayıda sivilin katledildiği bu karışıklık milyonlarca Suriyelinin Türkiye başta olmak üzere değişik ülkelere göçüne niçin olurken, bununla birlikte göçün meydana geldiği ülkelerde de değişik dengelerin aksamasına niçin oldu. Göçlerin meydana getirdiği ekonomik sorunların yanı sıra, sınır çizgisinin iki yakasında yaşayan akrabaların arasına da az kalsın uçurumlar girdi.

Astana görüşmeleri zarfında Rusya ve İran işbirliğiyle ‘çatışmasızlık’ tesis etmek için Suriye’nin İdlib kentine yoğun askeri birliklerle intikal gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, ayrıca Suriyeliler için hem de Türk vatandaşları için umut ışığı oldu. Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ile savaştan önce Suriye ile ticaret yapan Türk vatandaşları, bölgedeki çatışmasızlık düzenini iple çekmeye başladı.

Hayrullah Raban isimli Suriyeli, ailesinden öyle çok kişinin katledildiği Hama kentinden 5 yıl önce Türkiye’ye sığındığını belirterek, “Memleketimizde fazla fena bir savaş ve bombalar vardı. Buraya kaçtık geldik. Pamuk, fıstık, soğan tarlalarında amelelik yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib’e girmiş ve insanları kurtaracaklar. Şehrimiz her yerde tehlikesiz olursa gitmek istiyorum ama bize orada talih değil. Hala savaş var, nasıl gideceğiz?” dedi.

“Türk askerlerini görünce oğullarımı görüyorum”

Sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine alt Kuşaklı Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Cemiloğlu (47) ise hudut çevresinde Türk askeri gördüğü vakit gururlandığını vurgulayarak, “Onları gördüğüm vakit sanki oğullarımı görmüş gibi hissediyorum. ‘Ya rabbim’ diyorum, kurban olayım. Türk askerlerimize Allah yardımcı olsun. Bizi koruyorlar. Onlar olmazsa Allah bilir acilen ne olur? Çocuklarımız, namusumuz nereye gidecek? Allah onları korusun” ifadelerini kullandı.

“Orman kanunlarının yaşandığı ülke kurdular”

8 çocuk babası Ahmet Cemiloğlu da (40) Suriye savaşı başlamadan önce Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda taksicilik yaptığını, savaştan sonra bütün dengelerin daha alçak üstteki olduğunu anlattı. Sınırın ayırdığı Suriye tarafındaki akrabalarıyla savaştan önce yakın ilişki içinde olduğunu oysa savaştan sonradan çoğu vakit bir araya gelemediklerini anlatan Cemiloğlu, taksiciliği bıraktıktan sonra Kuşaklı köyünde çiftçilik yaptığını aktardı. Cemiloğlu, şöyle devam etti:

“Suriye’de 15 senemi geçirdim. Oranın yaşam tarzı ve insanları başkaydı. Acilen ise savaş bölgesi oldu. Türkiye’nin İdlib’e girmesi güvenlik ve güvenlik açısından iyi oldu. Oradaki arkadaşlarımız ve akrabalarımızla internet ve telefon üzerinden görüşüyoruz. El-Nusra olsun, Özgürlük Suriye Ordusu olsun, bin tane kol çıktı ve herkes orman kanunlarının yaşandığı kendine göre bir ülke kurmuştu. Askerimiz doğru orada güvenlik oluşacak. Allah yardımcıları olsun. Türkiye’deki sığınmacılar geri dönmek için savaşın bitmesini sabırsızlıkla bekliyorlar.”

Nuri Pir – Erdal Can İçelli

