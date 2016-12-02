İDO seferleri iptal edildi

İDO’dan yapılan açıklamada, bu akşam 18:20’de yapılması gereken Bandırma – Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi ve 18:30 ‘da yapılacak Bandırma – Yenikapı seri feribot, 18:45’te yapılacak Bostancı – Yenikapı – Bandırma deniz otobüsü, 3 Aralık sabahtan saat 07:00’de yapılacak Yenikapı – Bandırma çabuk feribot seferi ile yine 3 Aralık Cumartesi saat 09:30’da yapılması planlanan Bandırma – Yenikapı – Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İbrahim Aldemir