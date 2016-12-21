İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen İDO seferleri; 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz .
İstanbul Deniz otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İşte iptal edilen İDO seferleri;
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İşte iptal edilen BUDO seferleri;
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)