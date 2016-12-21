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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen İDO seferleri; 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz .

21 Aralık 2016 Çarşamba, 08:29

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İstanbul Deniz otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İşte iptal edilen İDO seferleri;

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İşte iptal edilen BUDO seferleri;

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 

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