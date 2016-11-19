İETTnin kadın yolcular için gece düzenlemesi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İETT’de bayan yolcuların güzergah üzerinde durak dıştan istediği noktada inme uygulaması talimatını vermesi üzerine kullanım bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı. Uygulama dahilinde şoförler, kadın yolcuların taleplerine, trafik güvenliğini tehdit etmeyecek yol, gezgin ve çevre güvenliğine yönelik herhangi bir risk oluşturmayacak en yakın noktada durarak indirdi.

Uygulamanın başladığı 22.00 itibariyle Eminönü-Gaziosmanpaşa hattını kullanana kadın gezgin Çisem Tenekecioğlu, “Çoğu yerde korkarak geçiyorduk. İneceğimiz yerde ışıkların yanmaması nedeniyle endişe duyuyorduk. Böyle olması iyi oldu” dedi.

Kadınlar için başlatılan uygulamada bir erkek yolcu Yılmaz Bitip Tükenmez, “Böyle bir uygulamayı bana kalırsa istemem. Cinsiyetçi yaklaşımlar, pozitif ayrımcılıklarda olsa bir belediyenin, düzenini, kurallarını değiştirmemeli. Belediye kuralları kişilere kadar değil, topluma tarafından hazırlanmalı. Toplum buna uymuyorsa toplumda gerekli yerler değiştirilmeli” şeklinde konuştu.

Hayata geçen uygulama zarfında bir diğer gezgin Göksü Bulut da, “Uygulama fiilen hoş fakat biraz düşündüğümüz zaman çok cinsiyetçi bir dilekçe. Kadınların evine yakın bırakılması yerine erkeklerin eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum” derken, Amaç Bulut ise, “Akşam 22.00’dan sonra zaten İstanbul’da bayan olarak bir yerden bir yere bu arada epey huzursuz oluyoruz, güçlük çekiyoruz. Bunu durdurmak istemiş olmaları hoş ama çok cinsiyetçi olmuş. Ben bu uygulamanın içten olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Murat Solak – Selim Bayraktar