İfade vermeye gitmeyen HDP'lilere operasyon

KONYA (AA) – Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ifade vermeye gitmeyen HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin, “Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun barışçıl siyasetin hakim olmasını istiyoruz. Terörle bağını kesmemiş, terörist cenazesinde bulunan, öven birtakım sorumsuz beyanlarla HDP’nin maalesef siyasi parti olmaktan daha ötede bir takım tavırlarının olduğunu biliyoruz.” dedi.

Uysal, parti çalışmaları ve bazı ziyaretler için geldiği Konya’da, bir otelde partililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Uysal, Diyarbakır’daki patlamaya ilişkin Türkiye’nin uzun süredir şiddet sarmalının içine sürüklenmek istendiğini söyledi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’da kara bir gün yaşadığına dikkati çeken Uysal, “O geceden itibaren devlet ve beka meselesi olarak gördüğümüz, seçilmiş hükümetin ve TBMM’nin şahsında bu yaşanan hadiselerden Türkiye’nin süratle çıkabilmesi için ısrarla iktidarın atacağı her sorumlu adımda onlara destek olacağımızı ifade ettik.” diye konuştu.

Uysal, Türkiye’nin çatışmaların ve şiddetin yaşandığı coğrafyada, iki asırdır demokrasisini, hukukunu derinleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Herkes için adalet, eşitlik ve zenginlik diyen anlayış içinde bütün zorluklara rağmen bugünlere kadar getirdi. Bugün de Türkiye’nin pek çok meydan okumaya muhatap olduğu zeminde kendi adımıza Türkiye’ye yeni bir boyut ve derinlik katma mecburiyeti ile karşı karşıyayız.”

– HDP milletvekillerinin gözaltına alınması

İfade vermeye gitmeyen HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin ise Uysal, şunları kaydetti:

“Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun barışçıl siyasetin hakim olmasını istiyoruz. Terörle bağını kesmemiş, terörist cenazesinde bulunan, öven birtakım sorumsuz beyanlarla HDP’nin maalesef siyasi parti olmaktan daha ötede bir takım tavırlarının olduğunu biliyoruz. Bölgemizde, Musul’da, Kerkük ve Telafer’de pek çok iç içe geçmiş farklı şiddet teşebbüslerinin olduğu noktada bunu da fırsat bilerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yeniden bir şiddet sarmalına umarım birileri çevirmez. Bu anlamda adalet mekanizmasının çok hızlı, yurt dışından birtakım manipülatif unsurlar haline dönüştürülmeden, sarih açıklamalar yapmasını da bekliyoruz.”