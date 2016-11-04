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İfade vermeye gitmeyen HDP'lilere operasyon

04 Kasım 2016 Cuma, 11:50
HDP'lilerin dosyaları kabarık

ANKARA (AA) – Yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Ankara’da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında yakalama kararı verildi.

HDP milletvekilinin Ankara’da bir otelde kaldığı bilgisine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Taşçıer’i söz konusu adreste gözaltına aldı.

Taşçıer, sağlık kontrolünün ardından Diyarbakır’a gönderildi.

HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer İmam Taşçıer

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