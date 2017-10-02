İflas davasına şöhretli akını

Özellikle erkek çocuklarımızın robotlara olan ilgisini biliyoruz. Fakat çocuklarımızın ellerinden düşürmedikleri bu robot oyuncaklarının onları şiddete yönlendirmemesini istiyoruz. Burada da devreye Harika Kanatlar giriyor. Şimdi hep birlikte ‘Neden Harika Kanatlar?’ sorusunun cevaplarını göreceğiz. Dostluk kazanacak Sevimli kahramanlarımız için en önemli olan nokta dostluk ve zorlukların üstesinden birlikte gelme. Savaşmanın değil birlik olmanın üzerinde duran karakterlerimiz […]