İGA, Cerebral Palsy'li çocuklar için iyilik peşinde koştu
İSTANBUL (AA) – İGA çalışanları ve yöneticileri, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı adına Cerebral Palsy'li çocuklar için "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla hem farkındalık oluşturmak hem de destek toplamak amacıyla 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda yerini aldı.
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerin sosyal hayatta daha fazla yer edinebilmeleri için faaliyet gösteren Cerebral Palsy Türkiye ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cerebral Palsy'li çocukların hayata tutunması amacıyla 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşan İGA, çocukların yürüyebilmeleri, konuşup yazabilmeleri, akranları gibi dünyayı keşfedebilmeleri için ihtiyaç duydukları doğru tedaviyi sağlamak ve tedavi gören çocuklara destek olmak için "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla koşarak Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bünyesinde bir seferde yapılmış en yüksek bağışı toplamayı başardı.
İGA yöneticileri ve çalışanlarının yakınları da bağışlarıyla Cerebral Palsy'li çocuklara destek olurken, dünyada kıtalar arası koşulan ilk yarış olan, Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu'na katılanlar, Asya'dan Avrupa'ya geçerken Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde maratonu tamamladı.
– "İGA olarak toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle iyilik peşinde koşuyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İGA olarak ticari faaliyetlerin ötesinde toplumsal alana da fayda sunma yönünde önemli bir sorumluluk taşıdıklarının bilincinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlamak için sivil toplum çalışmaları yürüten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına 41. İstanbul Maratonu’na katıldık. Hedefimiz, Cerebral Palsy'li çocukların rehabilitasyon giderlerine destek olarak sosyal hayatta daha fazla yer edinebilmelerini sağlamak. Bunun için İGA ailesi olarak çalışanlarımızın bulduğu 'Birlikte Güçlüyüz' sloganı ve geniş bir gönüllü katılımıyla, iyilik peşinde koşarak çocuklarımızın hayata tutunmasına destek olduk. Her şey ülkemizin yarınları çocuklarımız için."
-
Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç defnedildi
-
Allianz Türkiye, 41. İstanbul Maratonu'nda eğitime destek için koştu
-
İGA, Cerebral Palsy'li çocuklar için iyilik peşinde koştu
-
Tatlı su ıstakozu geçim kaynakları oldu
-
Lösemi hastalarına “maskeli” destek
-
Konya’da 150 kaz telef oldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.