Iğdırda eğitime kar engeli

Köylere taşımalı öğrenci götüren araçların köylere çıkamaması sebebiyle Iğdır Valiliğince merkeze ast dağ köylerindeki okullar bir gün tatil edildi.

Özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla valilik kadar merkeze alt Kervansaray, Harmandöven, Pınarbaşı, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Kızılkule, Alibeyköy ve Gürpınar birincil ve ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Iğdır il merkezi ile Aralık ve Tuzluca ilçelerine tabi 47 köy yolu ise yoğun kar yağışından nedeniyle ulaşıma kapandı.