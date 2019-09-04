İGSAŞ, Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'nda yerini aldı
İSTANBUL (AA) – İstanbul Gübre Sanayi AŞ (İGSAŞ), yenilikçi ürün ve çözümlerini sektör temsilcilerinin beğenisine sunacağı Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'nda yerini aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 7 Eylül'e kadar sürecek Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, Tekirdağ'da gerçekleşiyor. Marmara Bölgesi'nin en büyük uygulamalı açık alan fuarı olan Tarım ve Teknoloji Günleri, her yıl iki çiftçi örgütün iş birliğiyle düzenleniyor.
İGSAŞ da fuarda, yenilikçi ürün ve çözümlerini ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyor. Sektörün önde gelen şirketlerinin ağırlandığı fuarda, İGSAŞ, son dönemde geliştirdiği sera, hobi bahçeciliği ve çiçek üretimine yönelik gübre ürünlerini de tanıtma fırsatı bulacak.
4 gün sürecek olan fuarda İGSAŞ standını ziyaret eden çiftçiler, ürünlerin özellikleri ve doğru kullanımına ilişkin bilgi sahibi olacak, ürünleri yakından inceleyebilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, Türkiye'de tarım fuarcılığının önemli adreslerinden biri olarak gösterilen Tarım ve Teknoloji Günleri'nin, şirket olarak önemsedikleri ve her yıl katılım sağladıkları bir organizasyon olduğunu vurguladı.
Bu yıl fuarda tarımda verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesine yönelik yaptıkları çalışmaları sunacaklarını aktaran Karasu, "Bu çalışmaların yanı sıra İGSAŞ gübreleriyle yetiştirilen ayçiçeğinin gelişim evrelerinden önemli bilgiler paylaşacağız. Çiftçilerimize doğru reçeteyle bir üründen nasıl verim alındığı göstermeyi planlıyoruz’." ifadelerini kullandı.
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