İHA muhabirinin mutlu günü

Grand Kent Düğün Salonu’nda düzenlenen bu mutlu günlerinde Küçükkaya ve Demirol çiftini, Şavak aşireti, aileleri, dostları ve Erzincan basın camiası da yalnız bırakmadı.

Damat Adem Küçükkaya, gelin Ümmügülsüm Demirol düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Zaman zaman gelin ile damadın da sevenleriyle halay çektiği ve dans ettiği düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Abdullah Aslan

