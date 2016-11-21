İHAdan 15 Temmuz Marmaris görüntüleri açıklaması

Birincil etapta Marmaris’te çekilen 7 dakikalık görüntü, İstanbul merkeze ulaştırıldı. Cumhurbaşkanımız’ın açıklamaları flaş haber olarak, 16 Temmuz 00.44’te yazılmış ve fotoğraflı olarak, 00.53’te ise görüntülü olarak abonelerimize servis edildi. Cumhurbaşkanımız’ın 3 dakikalık yorumlama kısmı, daima İHA’nın asıl yayın frekansından dünya kamuoyuna duyurulmaya devam edildi. sosyal ağ üzerinden yayın yapan bir kişinin İHA’nın yayın yapmadığı iddiaları adamakıllı çarpıtmadır.

İhlas Haber Ajansı, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz günü ilk kez İstanbul ve Ankara elde etmek üzere bütün yurtta, ekiplerinin tamamı ile sahada çalışma yapan ajans oldu. Kalkışma esnasında İHA ilk andan itibaren hiçbir terslik göstermeden servisine devam etti. Özel tedbirler alarak, çalışmalarını ve yayınlarını ara sıra sokaktan yürüten İHA, o gece keza milli ayrıca de dünya TV’lerine yayınlarına devam etti.

15 Temmuz gecesinde akıllarda kalan, tankın önüne yatan cesur yüreklerin, havalimanını teslim alan halkın, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Genelkurmay önündeki unutulmaz görüntülerin tamamı İHA’ya aittir.

İhlas Haber Ajansı o gece milletin tarafında olarak, hiçbir yaşamsal ve ticari endişe gözetmeden, tüm yayın kuruluşlarına çektiği görüntüleri, ücretsiz olarak da servis ederek tarihi bir hizmete imza attı.

Üsküdar’da, Çengelköy’de mahallede dolaşan darbeci askerlerin ırk göre teslim gücenme görüntüleri İHA esas yayından saat 01.00’de yayınlandı.

Keza Bayrampaşa’da, çevik zorlama ekiplerine darbeci askerlerin teslim olma görüntüleri İHA başlıca yayından saat 01.20’de servis edildi. Taksim meydanında darbeci askerlerin teslim olma görüntüleri saat 04’de asıl yayından dünya millet ile paylaşıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kalkışmacı askerlerin halkımız kadar teslim alınması görüntüleri ile de dünyaya Türk milletinin zaferini duyurma imkanı yine İHA’ya nasip oldu. Bu görüntüler hem Türkiye de keza de dünya televizyonlarında flash haber olarak yayınlandı. Bu görüntüler ile darbeye teşebbüs edenlerin kötü emelleri son buldu.

Bütün özel televizyonların dakika dakika görüntülerini kullandığı İHA’nın, 15 Temmuz’da bütün kadro 24 saat aralıksız sahada olan ve kurşunların aşağıda vazife yapan arkadaşlarımızın, çatışma yaşanan geceye ait bir fazla farklı noktadan yaptıkları haber faaliyetleri, çekilen görünüm ve fotoğraflar bütün TV’lerde ve gazetelerde her gün kullanılmaktadır.

Kısa bir özetini iha.com.tr’de halen servis ettiğimiz bu görüntüler, İHA’nın hangi şartlar aşağıda nasıl bir egzersiz sergilediğini de göstermektedir. Yalnızca vatan meselesi olarak değerlendirip, ölüm tehlikesi altında yaptığımız bu çalışmalara karşılık, belirsiz ifadeler ile suçlama altında bırakılmayı ahlaki ve vicdani bulmadığımız gibi, bunu şirketimize ve personelimize yapılan büyük bir adaletsizlik olarak değerlendiriyoruz.

Yapılan itham ve ilzamları kökten reddettiğimizi kamuoyunun dikkatine talep ederiz

