İhanet uçuşlarının faturası belli oldu!

FETÖ mensubu darbecilerin 15 Temmuz gecesi özellikle başkent Ankara’da halka kabus yaşatan F16 uçuşlarının maliyeti çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kadar darbe girişimine ilişkin soruşturma, Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in koordinesinde derinleşerek ilerliyor. Yoğun egzersiz ile sürdürülen soruşturmanın yanı sıra darbe gecesine ilişkin önemli bir saptama daha elde edildi. Değerlendirmeler çerçevesinde darbeci hainler o gece TSK’nın bütçesine de milyonlarca lira zarar verdi. O gece onlarca F16 hem Ankara hem de İstanbul semalarında halka ateş açmıştı.

15 UÇAK BOMBALAMIŞTI

Darbe gecesi Diyarbakır 8’inci Belli Başlı Jet Üs Komutanlığı, Akıncı olarak tanıdık 4’üncü Esas Jet Üs Komutanlığı ve Malatya Erhaç’taki 7’inci Esas Üs Komutanlığı edinmek üzere üç hava üssünden F16’lar havalanmış ve İstanbul-Ankara semalarında halka ve devlete ait kurumlara ateş açmıştı. Bir F16’nın cephane yüklü olarak bir saatlik uçuşu yaklaşık 250 bin lira olarak kabul ediliyor. O gece takriben 10 saat uçan bir F16 toplamda 2 milyon 500 bin lira zarara uğrattı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçan toplamda 15 uçağın o geceki maliyetinin ise yaklaşık 37 milyon liraya ulaştığı saptandı.

HAİNLER ÖDEYECEK

Darbe gecesi cuntacılara helikopterler ve hainlerin uçaklarının kesintisiz havada uçması için tanker uçaklar da eşlik etmişti. Cobra tipi helikopterlerin 1 saatlik uçuşu 6 bin dolar tutuyor. Bu uçuşların da mühimmatı ile birlikte hesaplandığında ortalama 200 bin lira hasar verdiği değerlendiriliyor. Darbe maliyetinin genel bir hesaplama ile yaklaşık 40 milyon liraya olduğu da netleşmiş oldu. Söz konusu zararın geriye doğru dönük faiziyle cuntacılardan, haklarında soruşturma tamamlandıktan sonra tanzim edilmesi bekleniyor. Cuntacılara devleti zarara uğratmaktan da dava açılabilecek.

Ebru Karatosun / Türkiye Gazetesi