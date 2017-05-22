İHH arama kurtarma ekipleri Çubuk’ta kamp kurdu

ANKARA (AA) – İHH İnsani Yardım Vakfının Ankara arama kurtarma ekibi, Çubuk ilçesinde eğitim için kamp kurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfının Ankara’da bulunan gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Çubuk’ta Ay Kayası ormanlık alanında kamp kurdu. Kampa katılanlara zorlu doğa ortamlarında hayatta kalma, yön bulma ve arama kurtarma eğitimi verildi.

Aralarında AFAD, itfaiye ve sağlıkçıların bulunduğu görevli 4 eğitmen tarafından verilen eğitim 3 gün sürdü.

Ekip sözcüsü Yusuf Özçelik, eğitim programına aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 20 kişinin katıldığını söyledi.

Özçelik, ‘’Burada bulunan herkes gönüllü arama kurtarma personeli. Çubuk Ay Kayası mevkisinde bir tatbikat gerçekleştirmek amacıyla buraya geldik. Bu bölgede yaptığımız tatbikat öncelikle arazi arama tatbikatı daha sonra oluşan senaryoya göre arama kurtarma eğitimi vermekteyiz. Hem öğrendiğimiz teknikleri unutmamak amacıyla ayda bir bu tür tatbikatları gerçekleştiriyoruz hem de yeni gelen arkadaşlara birimimizi tanıtmak için doğa yürüyüşleri düzenliyoruz. Kamp kapsamında 2 gece boyunca çadırda kalıyoruz.” dedi.

İHH eğitim sorumlusu Ebubekir Septioğlu da sertifikalarını değişik kurumlardan almış kişilerle eğitimlerini yürüttüklerini ifade etti.

Eğitimlerle olası bir afet durumu için her daim hazır hale geldiklerini vurgulayan Septioğlu, ‘’Bu bölge hem arazi yapısı hem de ormanlık alan olması nedeniyle eğitime çok uygun. Hem engebeli hem de düz arazisi bulunuyor. Çocuklarla katıldığımız bugünkü yürüyüşte engebeli ve düz arazileri kullandık.” diye konuştu.

Kampa katılan 9 yaşındaki Yusuf Septioğlu da ‘’Burada önce eğitim alıyoruz, sonra yürüyüş yapıyoruz. İki gece çadırda kaldık, çadırda kalmak çok güzel.’’ ifadesini kullandı.

Eğitim süresince doğada nasıl gezileceğini öğrendiğini anlatan 9 yaşındaki Muhammed Bilal ise ‘’Ateş yakmayı, doğada nasıl yaşayacağımı öğrendim. Ben de arama kurtarma konusunda ihtiyacı olanlara yardım edebileceğim.’’ şeklinde konuştu.