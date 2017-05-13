İHH “Yetim Dayanışma Günleri”

KONYA (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Savaşların, doğal afetlerin ve yoksulluğun kronikleşmiş bölgelerindeki çocuklara yönelik, suç örgütleri tarafından büyük bir iştah var.” dedi.

Yıldırım, İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi tarafından, bir düğün salonunda bu yıl yedincisi düzenlenen, “Yetim Dayanışma Günleri” programına, telekonferans yöntemiyle bağlandı.

Yıldırım, Konya İHH’nın kurulduğu ilk günden itibaren vakfa çok büyük katkılar yaptığını, en memnun oldukları kısmın ise yetimlerle ilgili olan çalışmalar olduğunu söyledi.

Yetim çalışmalarına ilk olarak Bosna Hersek’te başladıklarını ifade eden Yıldırım, “Çalışmalarımıza başlamadan önce, çocukları, çeşitli suç örgütlerinin kaçırdığını ve misyoner faaliyetler yapan kuruluşların kendilerine yönelik yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını fark ettik. Bunun üzerine o günden itibaren İslam dünyasındaki yetimlerin durumunu araştırmaya başladık.” şeklinde konuştu.

Yıldırım, bunun üzerine birtakım çalışmalar başlattıklarını ve İslam dünyasındaki yetimlerin büyük bir felaketin içinde olduğunu fark ettiklerini aktardı.

Yetimlerin çoğunluğunun, kirli emeller güden kişilerin elinde heder olduğunu dile getiren Yıldırım, “Özellikle savaşların, doğal afetlerin ve yoksulluğun kronikleşmiş bölgelerindeki çocuklara yönelik suç örgütleri tarafından büyük bir iştah var. Biz de buna karşı durabilmek için yetim çalışmasını başlattık.” diye konuştu.

Şu anda yetim çalışmalarının dünyanın her tarafında devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

“İlk başladığımız yıllarda bunun çok zor olduğunu ve başaramayacağımızı söyleyenler oldu. Amam biz zorun üstesinden geldik. İnşallah yer yüzündeki bütün yetimlerin sorumluluğu bizlerin üzerinde olduğu için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ya bu yetimlere sahip çıkacağız, ya da bu yetimlere sahip çıkılmasına vesile olacağız.”

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi de bu mücadelenin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Müslümanların kendilerine miras kalana sahip çıkmaları gerektiğini anlatan Selvi, “Size miras kalana sahip çıkmazsanız bir davayı ifa etmiş olmazsınız. İHH’nın öncülüğünde başlayan yetim projesine, Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığıyla birlikte projeyi sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Selvi, yürüttükleri proje kapsamında 25 bin civarında çocuğa ulaştıklarını, bu sayının 50 bin, 100 binlere ulaşmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, resim, slogan ve afiş dallarında düzenlenen yarışmada dereceye giren lise öğrencilerine hediyeleri verildi.