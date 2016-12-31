İHH'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

YOZGAT (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Çayıralan ilçesinde ihtiyaç sahibi 22 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı.

İHH Çayıralan temsilcisi Nizam Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat İHH’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen malzemeleri okul müdürlerine teslim ettiklerini söyledi.

Uygur, 22 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımında bulunduklarını belirtti.

Okullar açılırken 10 ihtiyaç sahibi öğrenciye 100’er liralık giyim ve kırtasiye yardımında bulunduklarını da anımsatan Uygur, “Yaptığımız faaliyetler bir gönüllülük faaliyetidir. Yardıma muhtaç insanlara el uzatmak, onlarla aynı sofraya oturmak, yetimlerin başlarını okşayıp onların gözlerine bakmak ve gönül kapılarına girmek ancak gönüllü kardeşlerimizin ihsanlarıyla ve teşebbüsleriyle oluyor.” dedi.