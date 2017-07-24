İHH'den Başkan Aydın'a ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakmak, Aydın’a “Harem-i Şerif Alanı” olarak adlandırılan alanın maketini takdim etti.

Çakmak, “Biliyorsunuz 1967’den beri Mescid-i Aksa ilk defa ibadete kapatıldı. Bu zulmün, İsrail’in bu baskısının son bulmasını istediğimiz için kamuoyunda bunu sürekli gündemde tutuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Çakmak, belediyenin şehircilik anlamında çok güzel işler yaptığını belirterek, “Bunun yanında sosyal belediyecilik anlamında güzel işler oluyor. Hayat Ağacı bizim önemsediğimiz bir proje. Sosyal projelerde biz de İHH olarak gerek ilimizde, gerek yurt dışında elimizden geleni yapıyoruz. Bize destek oldunuz, bunun için size teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın da İHH’nin sosyal konularda önemli bir misyon üstlendiğini, gerek yurt içinde, gerekse dışında çok güzel çalışmalara imza atığını belirtti.

Aydın, hediye için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Mescid-i Aksa, gerçekten hepimizin yüreklerini burkan bir süreçten geçiyor ama burada şunu ifade etmek de lazım. Birleşmiş Milletlere kayıtlı çok sayıda Müslüman ülke var. Bu Müslüman ülkeler, paramparça bir konumda. Eğer biz Müslümanlar olarak birlikte hareket etmesini beceremezsek daha çok Mescid-i Aksalarda bu tür sıkıntılar yaşarız. Burada İsrail’i kınıyoruz ancak şunun da altını çizmek lazım. Biz kenetlenmesini beceremezsek, küçük sorunlarda ayrı yönlere gidersek, önümüzü kesenler çok olacaktır. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İnşallah, Rabbim, bütün Müslüman ülkelere bu şuuru nasip eder.”