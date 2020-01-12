İHH'nın 80 şehirde yetim projeleri devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) – İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Meral Kaya, Türkiye'nin 80 farklı şehrinde yetim çocuklar için başlatılan projelerin devam ettiğini söyledi.

Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kollarının, Memur-Sen Kırşehir Şubesinde düzenlediği "Ümmet Coğrafyası" isimli söyleşi programında konuşan Kaya, İHH'nın başta Türkiye olmak üzere Afrika, Asya, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

İHH'nın büyük bir özenle devam ettirdiği projelerinden birisinin de yetimlere yönelik olduğunu belirten Kaya, yeryüzünde milyonlarca yetim çocuk olduğunu, gönüllüler vasıtasıyla bunlara ulaşıp yüzlerini güldürmenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

Yetim çalışmasının vakfın bel kemiği olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Yeryüzündeki milyonlarca çocuktan yetişebildiklerimize el uzatmaya çalışıyoruz. İHH şu anda 100 bin yetime bakıyor. Yetim çalışmalarımızda Türkiye ikinci sırada. Birinci sırada 16 bin yetimle Filistin. İkinci sırada 15 binin üzerinde yetimle Türkiye. Daha sonra, Afrika, Balkanlar ve Asya'daki ülkeler geliyor. Türkiye'nin 80'e yakın şehrinde yetim çalışmamız var. Bu çocuklarımıza ailelerinin yanında bakıyoruz. Yurt dışında ailesi olmayan yetimlerimiz var. 13 ülkede 39 tane yetimhanemiz bulunuyor. Burada binlerce çocuğumuza hem barınma hem de eğitim imkanı sunuluyor."

Kaya, Kırşehir'de 80'in üzerinde yetim çocuğa el uzatıldığına işaret ederek, etrafında yetim çocuk olanların vakfa ulaşması halinde bu çocukların geleceği için her türlü imkanın seferber edileceğini kaydetti.

Söyleşide, görme engelli hafız Hamide Özbek'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Suriye'nin İdlib şehrindeki çatışmalardan kaçanlarla ilgili yardım kampanyası planlaması yapıldı.