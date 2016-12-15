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İHH'nın Halep'e yardım konvoyu Gölbaşı'nda

15 Aralık 2016 Perşembe, 20:05

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ANKARA (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde “Halep’e Yol Açın” sloganıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden toplanan insani yardım malzemelerini Halep’e ulaştırmak üzere İstanbul’dan yola çıkan konvoy, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı ve Alperen Ocakları’ndan temsilcilerle çeşitli okullardan öğrencilerin katıldığı karşılama sırasında AA muhabirine açıklama yapan İHH İstanbul Temsilciliği görevlisi İbrahim Kurmuş, Halep’te insanlık dışı uygulamaların sonlandırılması adına “Halep’e Yol Açın” sloganıyla binlerce araçlık konvoyla Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru harekete geçtiklerini belirtti.

Ankara’dan gerçekleşen katılımlarla birlikte konvoydaki araç sayısının 2 bin 200’e ulaştığı, Konya’dan yapılacak katılımlarla birlikte konvoyun yaklaşık 3 bin araçla Reyhanlı’ya hareket edeceği öğrenildi.

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