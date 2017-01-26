Ihlara Vadisi dört mevsim turistlerin gözdesi

AKSARAY (AA) – MURAT ÖNER TAŞ – Kapadokya’nın simgelerinden Ihlara Vadisi, yılın dört mevsiminde de yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray’ın, Ihlara Vadisi, Güzelyurt, İpek Yolu’ndaki kervansarayları, Hasandağı, Tuz Gölü, yer altı şehirleri ve termal tesisleriyle Kapadokya’da turizm aktivitelerinin en yoğun gerçekleştirildiği illerin başında geldiğini söyledi.

Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nin, Kapadokya’nın en fazla ziyaret edilen ören yerlerinden olduğunu belirten Doğan, “Ihlara, Kapadokya’da turistlerin dört mevsim ilgi gösterdiği bir ören yeri.” dedi.

Ihlara’ya gelen turistlerin genellikle vadide yürüyüş yaptığını anlatan Doğan, şöyle devam etti:

“14 kilometre uzunluğunda, yer yer 150 metre derinliğindeki Ihlara Vadisi’nde 100’ün üzerinde kilise ve binlerce kaya oyma mekan bulunuyor. Vadinin içinden geçen Melendiz Çayı’nın bölgeye kattığı ayrı havayla, buraya gelen turistler vadide yürüyüş yapma imkanı buluyor. Vadiye üç farklı noktadan giriş gerçekleştirilirken, dileyenler 14, 7 ve 3,5 kilometrelik parkurlarda yürüyüş yapma seçeneğini değerlendiriyor. Vadinin muhtelif yerlerindeki dinlenme tesisleri de misafirlere hizmet sunuyor.”

Doğan, Ihlara Vadisi’nin doğal güzellikleri ve tarihi alanlarını gezen turistlerin, buradan mutlu ayrıldıklarını vurguladı.

– 390 bin turist ziyaret etti

Ihlara’nın Türkiye’de en fazla ziyaret edilen 10 ören yerinden biri olduğuna değinen Doğan, “Her yıl Ihlara Vadisi’ne gelen turist sayısı artarak devam ediyor. 2016 yılında Ihlara’yı 390 bin turist ziyaret etti.” diye konuştu.

Vadide son dönemde yapılan düzenlemelerle yürüyüş yollarının iyileştirildiğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

“Özellikle kiliseye çıkan yolların yapımıyla, bu bölgeye gelen insanlar daha fazla vakit geçirmeye başladı. Ihlara özellikle ilkbahar aylarında kalabalık ziyaretçi gruplarını ağırlıyor. Ama yılın diğer mevsimlerinde de vadide ziyaretçi bulmamız mümkün. Kış mevsimine girdiğimizde Uzak Doğu’dan turistlerin rağbet ettiğini görüyoruz. Ihlara Vadisi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.”

Vadiye gelen Güney Koreli turistler de insanların çok sıcak tavırlarından memnuniyet duyduklarını, Ihlara’nın doğal yapısı ve tarihi geçmişiyle eşsiz güzellikte olduğunu söyledi.