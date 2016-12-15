İhlas Ailesinden Çevik Kuvvete taziye ziyareti

İhlas Pazarlama Kültürlü Bölge Müdürü Tuncer Varol ve yardımcıları ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Kültürlü Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, Çevik Zorlama Şube Müdürlüğü’ne artan bir şekilde baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Çevik Şiddet Şube Müdürü Abdurrahman Akın’ı makamında ziyaret eden İhlas Ailesi ‘polisimin yanındayım’ mesajı vererek menfur saldırıda şehit düşen polislere rahmet, yaralılara da acele şifa dileklerinde bulundu.

İhlas personeli adına baş sağlığı dileklerini sunan İhlas Pazarlama Okumuş Bölge Müdürü Tuncer Varol, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısından ötürü duydukları derin üzüntüyü dile getirerek “Kurum olarak kuruluşumuzdan bu yana devletimizin, gece gündüz demeden halkın can ve mülk güvenliğini karşılamak için cansiperane görevini yerine getiren polisimizin yanındayız. İstanbul’da yaşanan bu alçak saldırıda hayatını kaybeden emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet, yakınlarına, Güvenlik Teşkilatı’na başsağlığı diliyoruz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Yaşadığımız ortak acılar bizi daha da birbirimize kenetliyor. Bizler dün polisimizin yanındaydık, bugün de polisimizin yanındayız yarın da polisimizin yanına olmaya devam edeceğiz” diyerek taziye mesajlarını iletti.

İhlas Ailesi’ni daima yanlarında hissettiklerini ve bu menfur olaydan sonra lüzum vatandaşların gerekse özel kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum örgütlerinin manevi destekleri ile acılarının bir nebze olsun hafiflediğini belirten Aydınlatılmış Güvenlik Müdürlüğü Çevik Zorlama Şube Müdürü Abdurrahman Akın, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. Teşkilat olarak fedakarca çalıştıklarını gösteren Şube Müdürü Akın, “Alçak hücum sonrası her gün sabahtan gece yarılarına dek taziye ve yardım ziyareti için gelen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerinde hazırladıkları ikramlarla kapımıza gelen ablalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin duyarlılığı da bizlerin acısını bir nebze olsun dindiriyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Sizleri de desteklerinizden nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.