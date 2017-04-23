İhlas Koleji 23 Nisan’ı Miniatürk’te kutladı

Organizasyonda okçuluk kulübü antrenörleri ziyaretçi çocuklara okçuluk eğitimi verdiler. Çocuklar bu nedenle soy sporu okçuluk hakkında deneyim sahibi oldu.

İhlas Koleji Robotik Kulübü tarafından kurulan DC Maker standında çocuklara 3D Yazıcı ve kodlama çalışmaları yapıldı. Oyun tabanlı kodlama masalarında çocuklar nasıl kodlama yapıldığını öğrendiler. Hem kulüp üyeleri kadar yapılan robotlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Prenses ve 7.5 Cücelerin gösterisine büyük ilgi

İhlas Koleji öğrencilerinin sahneye koyduğu Prenses ve 7,5 Cüceler oyunu Miniatürk’te en çok alaka çeken organizasyonlardan biri oldu. Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu öğrencileri performanslarıyla büyük alkış aldı.

Çocuklar İhlas Koleji Atölyelerinde farklı deneyimler yaşadı

Şenlikte yer alan yemek sanatları atölyesi ve ahşap atölyesi stantlarında çocuklar öbür deneyimler kazandı. Çocuklar kendi yaptıkları kurabiyeleri yerken, ahşap atölyesinde yaptıkları topaçlarla oynadı. Fotoğraf atölyesinde boyamalar yapan çocuklar bilim atölyesinde de deneyleri ilgiyle izledi.

Nadir Erdem ve Mert Arslan şarkılarıyla şenliğe renk kattı

Türk müziğinin genç isimleri Nadir Erdem ve Mert Arslan şenliğe katılanlara mini bir konser verdi. Popüler müziğin en takdire değer eserlerini seslendiren Erdem ve Arslan dinleyicilerden tam not aldı.

Yeltekin: “Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Hakimiyet ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım”

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Bağımsızlık ve Çocuk Bayramını kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Miniatürk işbirliği ile neşe saçan bir festival düzenlediklerini söyledi. Yeltekin, “Bu güzel günde Miniatürk’te olan çocuklar ve aileleri neşelendirici bir gün geçirdiler. Biz de İhlas Koleji olarak kurmuş olduğumuz atölyeleri stantlar halinde şenliğimize taşıdık. Burada çocuklar gönüllerince eğlenirken bir çok da yeni bilgi edindiler. Hedefimiz onları kendi bayramlarında mutlu ederek hoş bir gün geçirmelerine vesile olmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum” dedi. Yeltekin son olarak şenliğin düzenlenmesindeki işbirliğinden nedeniyle Miniatürk’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.