İhlas Pazarlama’da kurum içi eğitim verildi

İhlas Pazarlama Bölge Müdürlüğü’nün toplantı salonunda düzenlenen eğitime İhlas Pazarlama Zonguldak Bölge Müdürü Süleyman Hamzaçebi’nin yanı sıra Zonguldak, Bartın ve Karabük’teki pazarlama departmanında çalışan 60 kişi katıldı. İmren Alakoç, tarafından verilen eğitimde çalışanlara, müşterili ilişkileri, müşteri memnuniyeti ve ürünler ile bilgiler verildi.

İhlas Pazarlama Zonguldak Bölge Müdürü Süleyman Hamzaçebi; “Kurum içi eğitiminde Zonguldak, Bartın ve Karabük’ta çalışan 60 kişiye müşterili ilişkileri, müşteri memnuniyeti ve ürünler bilgiler veriliyor. Eğitim toplantımız 2 gün yüz yüze 22 gün ise, online eğitim verilecek” dedi.

Barış Doğan