İhlas Vakfının yardımları Somalilanda doğru yola çıktı

Somaliland için tertiplenen yardım kampanyasını organize eden İhlas Vakfı Somali Koordinatörü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada hayırseverlerin kampanyaya yoğun alaka gösterdiğini söyledi. Bir ay gibi kısa bir sürede büyük yol katettiklerini açıklayan Gümüş, “Bu süre dahilinde hazırladığımız bebek, çocuk, genç ve hanımefendi-erkek elbise, ayakkabı ve giyim eşyasından oluşan 97 koli ile 47 koli kuru gıda, 65 çuval undan oluşan insani gereklilik yardımlarımızı gönderiyoruz. Ayrıca 31 bin 500 adet Arabî ve Somali lisanında Gerçeklik Kitabevi yayınlarından İslamiyet’i anlatan dini kitaplar da yardımlarımız arasında bulunuyor” dedi.

Yardım malzemelerini içeren geminin İstanbul’dan yola çıktığını söyleyen Gümüş, yardımların 45 gün sonradan Somaliland’ın Berbera limanına ulaşacağını vurguladı. Gümüş, gönderilen yardımların Somaliland’ın başkenti Hargeisa’da etkinlik bildiren 44 sivil toplum kuruluşunun (medreseler) çatı kuruluşu olan Cemiyetul Ahbab göre alınarak gereklilik sahiplerine dağıtılacağını ifade etti. Somaliland için maddî ve manevî desteğe gereklilik duyulduğunu vurgulayan Gümüş, düzenledikleri takviye kampanyasına yardım veren, takviye yapan bütün hayırseverlere teşekkür etti.