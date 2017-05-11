İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes açıldı.

Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği öğrenciler yararına kermes düzenledi.

Okulun girişinde açılan kermesi Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve vatandaşlar gezdi.

Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yasemin Uzundal, kermesin hazırlanmasında emeği geçen okul aile birliği üyelerine teşekkür ederek, “Kermesi yardıma muhtaç öğrenciler yararına düzenledik. Bir gün sürecek olan bu kermesimizde elde edilecek gelirin tamamı öğrencilerimize verilecek. Kermesimize yoğun ilgi oldu.” dedi.