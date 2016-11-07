İhtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı

SİVAS (AA) – Sivas’ta ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ek binasında düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Yeşil Kundura ve Sarar Giyim tarafından geleneksel hale getirilen ayakkabı yardımını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle öğrencilere botları bir an önce ulaştıracaklarını dile getiren Altınsoy, botların 650’sinin il merkezinde 350’sinin ise ilçelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını ifade etti.

Yeşil Kundura ve Sarar Mağazaları bölge bayisi Turan Ünal da eğitime önem verdiklerini dile getirerek, yaptıkları yardımların süreceğini belirtti.

Daha sonra hazırlanan bin çift kışlık bot, öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy’a teslim edildi.