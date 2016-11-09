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İhtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca merkez ve kırsal mahalle okullarında ihtiyaç sahibi bin 700 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı. Şirinkuyu ilkokulunda öğretmenler göre belirlenen yüz öğrenciye takviye yapıldığını söyleyen Oda Başkanı Salih Serdal Bucak, “.

09 Kasım 2016 Çarşamba, 12:56
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Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca merkez ve kırsal mahalle okullarında ihtiyaç sahibi bin 700 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.

Şirinkuyu ilkokulunda öğretmenler göre belirlenen yüz öğrenciye takviye yapıldığını söyleyen Oda Başkanı Salih Serdal Bucak, “Her sene olduğu gibi bu yılda meclis üyelerimiz ve öğretmenlerimizce saptama edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıttığımız kışlık mont yardımını bu yılda yaptık. Kırsal ve merkezdeki Bin 700 öğrencimize ulaştık. Elbette gönül isterdi fakat rakam daha artı olsun” dedi.
Mektep öğrencilere yardımda yer alan oda yetkililerine teşekkür etti. 

Cuma Sarı
ŞANLIURFA

dan giresun il millî eğitim müdürlüğü gtso ihtiyaç sahibi

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