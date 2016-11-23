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İhtiyatlı pilotlar geliyor

Buna göre komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlar, uçuculuk niteliklerini haiz almak kaydıyla ilgili güç komutanlığının teklifi ve Ulusal Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyat pilot olarak görevlendirilebilecekler.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 09:05
ihtiyatli-pilotlar-geliyor

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Buna göre komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlar, uçuculuk niteliklerini haiz almak kaydıyla ilgili güç komutanlığının teklifi ve Ulusal Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyat pilot olarak görevlendirilebilecekler. İhtiyat pilotlara, belirtilmiş aralıklarla ayda 3 işgününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında toplam 60 işgününü geçmemek kaydıyla, belirlenecek hava araçlarında ve bölgelerde devir uçuşu yaptırılacak. Bu süre içinde ihtiyaca tarafından tazeleme ve harbe hazırlığın devamı eğitimi verilecek.

Türkiye gazetesi

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