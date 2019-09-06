İHÜ yaz okulu lise öğrencilerini sosyal bilimcilerle buluşturdu
İSTANBUL (AA) – İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) düzenlenen Sosyal Bilimler Lise Yaz Okulu Programı geleceğin üniversitelileri için yeni bir deneyim atmosferi sağladı. 12 farklı disiplinden tanınmış akademisyenleri öğrencilerle buluşturan program sayesinde genç bireyler, üniversite yaşamını tecrübe etmiş oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan İHÜ lise öğrencileri için düzenlediği yaz okulunda birbirinden değerli akademisyenleri öğrencilerle buluşturdu.
Açıklamaya göre, 2-6 Eylül'de İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi’nde düzenlenen Lise Yaz Okulu'nda lise öğrencileri, sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir programla üniversite yaşamını tecrübe etmiş oldu.
İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Lise Yaz Okulu Programı'nda, lise öğrencilerinin sosyal bilimler bölümleri ile ilgili fikir sahibi olması ve gelecekte üniversite tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri amaçlandı.
– İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları da ziyaret edildi
Programda tarih, hukuk, işletme, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, felsefe, İslami ilimler, medya ve iletişim, psikoloji, PDR, karşılaştırmalı edebiyat, sosyoloji gibi farklı disiplinlerden, her biri alanlarında tanınmış akademisyenlerce ayrıntılı bilgiler aktarıldı.
Programa katılan akademisyenler şöyle; Prof. Dr. Fuat Erdal, Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Medaim Yanık, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Öcal, Doç. Dr. Burhan Köroğlu, Doç Dr. Talha Köse, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaplan, Dr. Öğr. Üyesi M. İkbal Bakır, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kaşıkçı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Morgül, Dr. Öğr. Üyesi Merve Aktar, Arş. Gör. Ali Kıvrak, Arş. Gör. Enes Tüzgen, Arş. Gör. Esra Altınışık, Dr. Öğr. Üyesi Nursem K. Aksay, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay, Dr. Öğr. Üyesi Thseen Nazir, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol, Dr. Öğr. Üyesi Emine Hoşoğlu Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Sadullah Yıldırım.
Tarihten günümüze ufuk açıcı konuların dikkati çekici başlıklarla ele alındığı akademisyen- öğrenci buluşmalarının yanı sıra program, İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarına, önemli kurum ve medya kuruluşlarına yapılan gezi ve ziyaretlerle renklendi.
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