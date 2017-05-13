İki anne, bir kalp

İkinci annesi ile birlikte kalp nakli bekleyen çocukları da ziyaret eden Erdem, “Anneler Günü nedeniyle keza kendi anneme, ayrıca de Julie’ye çiçek aldım. Beş gün baştan başa iki annem de yanımdaydı” dedi.

17 yaşındayken kalp yetmezliği tanısı ile tedavi altına alınan ve yürek nakli için bekleyen 27 yaşındaki İzmir Karşıyakalı Tayfun Erdem, İngiltere’den tatil için geldiği Bodrum’da hayatını kaybeden 17 yaşındaki Craig Oliver Beston’un kalbiyle yaşama tutunmuştu. Erdem, tam 10 sene Oliver Beston’ın ailesini aramış, bulduktan sonra Londra’ya artan bir şekilde aileye kaybettikleri oğullarının kalbi ile sarılmıştı. Hikayesi yurt dışındaki gazetelere de konu olan Erdem, Anneler Günü öncesi Oliver’ın annesi Julie Beston (57) ve Beston’un ilk eşinden olan kızı Ruth’u İzmir’de ağırladı. İkinci annesine Anneler Günü’nde çiçek alan ve onunla birlikte yürek nakli bekleyen çocukları ziyaret eden Erdem, “Fazla hoş zaman geçirdik. Beş gün baştan başa iki annem de yanımdaydı” diye konuştu.

“Bir anneme baktım, bir Julie’ye baktım”

Julie Beston ile Ege Üniversitesi Hastanesinde yürek nakli bekleyen çocukları ziyaret edip onlara hediyeler verdiklerini söyleyen Erdem, şöyle devam etti:

“23 Nisan’da hastanede çocuklar için yaptığımız bir etkinlik nedeniyle plaket almıştık. Onu Julie’ye hediye ettim. Fazla duygulandı. Anneler Günü sebebiyle hem kendi anneme, ayrıca de Julie’ye çiçek aldım. İkisi de çok mutlu oldu. Aynı sofrada yemek yemek yedik. Bir anneme baktım, bir Julie’ye baktım. Duygu yüklü bir buluşmaydı.”

“Senelerdir tanıyormuşuz gibiydi”

Ziyarette duygusal anlar yaşadıklarını belirten Erdem, “Yeri geldi üzüldük, yeri geldi mutlu olduk. Gözlerimizin dolduğu da oldu, sarılıp güldüğümüz de oldu. Karşıladığımda da uğurladığımda da çok duygulandık, sarıldık. Sözde birbirimizi senelerdir tanıyormuşuz gibiydi. Oğlunun vefatından sonra Türkiye’ye geleceğini hiç düşünmemiş fakat bir gün bana mail attı ve İzmir’e ulaşmak istediğini söyledi. O maili her zaman okudum. Geleceğini hiç düşünmemiştim ama geldiği için fazla mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

“Organ bağışı için projelerde yer edinmek istiyoruz”

Julie Beston ile organ bağışı konusunda incelemeler yapmak istediklerini söyleyen Erdem şöyle konuştu:

“Hikayemiz basına yansıdıktan sonradan Julie de İngiltere’deki bir takım gazetelere konuşmuş. Ahali organ bağışı ile ilgili güzel dönüşler yapmış. Organ bağışı konusunda çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Sesimizi duyup beni bulan olursa güzel projeler ortaya içeri almamak isterim. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Türkiye’de organ bağışı çok az. Geçen yıl bin 800 beyin ölümünden sadece 300 organ bağışı gerçekleşmiş.”

“Keza ikinci hayata, ayrıca de ikinci anneye kavuştu”

Tayfun Erdem’e her iki ziyarette de dil konusunda yardımcı olan arkadaşı Deniz Yalçıner ise şunları söyledi:

“İngiltere’ye birincil gittiğimizde amacımız en azından bir kereliğine tanışmaktı. Onların da İzmir’e geleceğini düşünmemiştik. Oğlunun kalbinin Tayfun’un bedeninde atması Julie’ye Oliver’ın hala yaşadığını hissettirdi. Ziyaretin Anneler Günü’ne denk gelmesi de fazla güzel oldu. Tayfun’un artık iki tane annesi var. Keza ikinci hayata, hem de ikinci anneye kavuştu.”

Hikayesi Japonya’da animasyon oldu

Yalçıner, Oliver’ın ailesi ve Tayfun Erdem’in hikayesinin Japonya’dan Almanya’ya kadar böylece çok yabancı gazetede yer aldığını ifade ederek, “Onların hikayesi Japonya’dan Almanya’ya dek öyle fazla ülkenin gazetesinde yer buldu. Japonya’da o birincil buluşma anının animasyonu bile yapılmış. Bizim görüşmemizin tek amacı tanışmak değil, organ bağışının farkındalığına katkı da sağlamaktı. Her iki taraf da organ bağışı konusunda projeler gerçekleştirmek istiyor” dedi.

Ceren Atmaca – Halil Karahan

