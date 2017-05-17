İki kardeş atık metal ve tuz ruhundan hidrojen üretti

Ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Bekir Durmuşoğlu ve lise son sınıf öğrencisi ağabeyi Osman Durmuşoğlu evde gerçekleştirdikleri deneyle garip bir buluşa imza attı. Atık metal ile tuz ruhunu birleştiren iki kardeş, hidrojen üretmeyi başardı.

Tepkimeyle ortaya meydana çıkan hidrojen gazı ile konut ısınma sistemi kurulacağını bildiren Bekir Durmuşoğlu, bunun için ise taşınabilir bir kalorifer sistemi yaptı. Amaçlarının bu buluşu TÜBİTAK’a yollamak olduğunu söyleyen Bekir Durmuşoğlu, “Doğada bu atık metal ve teneke parçaları yıllar yılı erimiyor ve büyük bir kirlilik olarak kalıyor. Biz ahali aralarında tuz ruhu olarak tanıdık hidroklorik asit ile bu atık metali birleştirdik. Ortaya hidrojen gazı çıktı. Hidrojen gazı depolanabilir. Çok düşük bir maliyetle koca bir binayı ısıtabilirsiniz. Bununla ilgili olarak da kalorifer sisteminin bir portatifini yaptık. Bu buluşumuzu daha da geliştireceğiz. Ülke ekonomisine büyük katkı maddesi sunacağından eminim” biçiminde konuştu.

Proje ortağı Osman Durmuşoğlu ise “Hidrojen üretmek çok güç yok. Bir fazla yöntemle hidrojen üretilebilir. Fakat bizim projemizde en kayda değer detay atık metalden hidrojen üretiyor olmamız. Hem doğanın korunmasına katkı maddesi sağlamış olacağız, ayrıca de hidrojeni en ucuza üreteceğiz. Bu buluşumuz bir fazla alanda kullanılabilir” biçiminde konuştu.

Mehmet Demir