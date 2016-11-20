İki katlı evini sokak kedilerine tahsis etti

SİVAS (AA) – Sivas’ta diş kliniğinde asgari ücretle çalışan 47 yaşındaki Hatice Alkan, iki katlı evini tahsis ettiği 45 sokak kedisine adeta anne şefkatiyle bakıyor.

Mehmet Paşa Mahallesi’nde yaşayan Alkan, 5 yıl önce iki katlı evinde sokak kedilerini beslemeye başladı. Kedi sayısı artınca 2 yıl önce kiraya çıkan ve konutunu kedilere tahsis eden Alkan, 16’sı yavru 45 kedinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Özel bir diş kliniğinde asgari ücretle çalışan Alkan, kedilerin beslenme ve sağlık giderlerini karşılamakta zorlansa da onlardan vazgeçmiyor.

Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Bu nedenle sokaktaki kedileri evinde topladığını anlatan Alkan, “Şu anda evde hiç dışarı çıkmayan 45 kediye bakıyorum. Dışarıdaki sokak kedileri ve köpeklere de bakıyorum. Hayvanları çok seviyorum ve onların aç kalmasına dayanamıyorum. Soğuk kış günlerinde dışarıda olmalarını istemiyorum.” dedi.

İş çıkışı önce kedilerin bakımını yaptığını belirten Alkan, “Temizliklerini yapıyorum, yemeklerini veriyorum. Kendi evime ancak gece yarısı geçebiliyorum. Çünkü evde çok fazla kedi var. Dışarıdaki kedileri de doyuruyorum. Amacım, sokaktaki hayvanlara bakabilmek, aç olanı doyurabilmek.” ifadelerini kullandı.

Maaşının kedilerin masrafına yetmediğini dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

“Ayda 90 kilogram kedi maması alıyorum, kum alıyorum ve her kedinin odasına ayrı ayrı kum koyuyorum. Yavru kediler için yaş mama alıyorum. Veteriner ve ilaç masrafları da var. Artık bakacak gücüm de kalmadı. Kedileri doyurmak için kendim aç kalacağım. Birkaç hayvansever yiyecekleri için yardım ediyor. Böyle bir bakıma ancak devletin gücü yeter. Tek başıma bu kadar hayvana bakmakta zorlanıyorum ama hayvan sevgisi böyle bir şey. ‘Hayvan seviyorum’ diyorsanız fedakarlık da göstermek zorundasınız. Param olmasa bile onları veterinere götürüyorum. Bu yüzden kredi kartı borcum çoğaldı, veterinere borcum var.”

Kedilerin kaldığı evi müteahhide verdiklerini, bir süre sonra yıkılacağını belirten Alkan, “Kedi evi yapılması için valimiz ve belediye başkanımızla görüştük. Bunun birçok şehirde örnekleri var. Biz de Sivas’a kedi evi yapılmasını istiyoruz. Bu ev yıkıldığı zaman kedilere yeni bir yer lazım. Bu kadar kediyi bir anda sokağa atamam.” diye konuştu.