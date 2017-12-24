İki yeni KHK yayımlandı! İşte ihraç edilenlerin tam listesi | Göreve iade edilenler tam liste

696 Sayılı KHK’ya göre; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını askerlerin çocukları ile kardeşleri, kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dahil) çocukları ve kardeşlerinden biri istekli olmadıkça silah altına alınamayacak. Silah altındakiler ise istekleri doğrultusunda terhis edilecek.

İşte ihraç edilenlerin tam listesi

1 SAYILI LİSTE İHRAÇ EDİLEN PERSONEL

2 SAYILI LİSTE GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL

3 SAYILI LİSTE RÜTBESİ ALINAN PERSONEL

4 SAYILI LİSTE KAPATILAN KURUMLAR

5 SAYILI LİSTE AÇILAN KURUMLAR

6 SAYILI LİSTE İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER

Taşeron işçilere kadro yolu açıldı

Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı adına ihdas edilen 100 kişilik memur kadrosuna, 2017-2018 yılları merkezi yönetim bütçe bütçe kanunları kapsamındaki sınırlamalara bakılmaksızın atama yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlar ile asker hastanelerinde döner sermaye teşkili işletilmesine ilişkin kanun yürürlükten kaldırıldı.

Anayasal düzene karşı işlenen suçlarla yargılananlar badem kurusu ve gri renkli tulum giyecek

“Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığının bünyesinden alınarak Cumnurbaşkanlığına bağlandı. Müsteşarlık personeli cumhurbaşkanının onayı ile atanacak, cumhurbaşkanı bu yetkisini müsteşara devredebilecek.

Yıllık listelerde belirlenen silahlarla bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca izin verilecek.

ASFAT A.Ş. kuruldu

Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak toplumda ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere merkezi Ankara’da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Caner Ünver