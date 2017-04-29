İki yeni KHK yayımlandı

Devlete Ait Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre; aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 birey kamu görevinden çıkarılırken, 731 birey görevine iade edildi. KHK’larla birlikte TBMM’den 3, Danıştaydan 3, Yargıtaydan 19, YSK’dan 6, HSYK’dan 6, Başbakanlıktan 3, Diyanetten 201, RTÜK’cilt 2, SPK’dan 23, Hak Bakanlığından bin 127, Dışişleri Bakanlığından 19 birey ihraç edildi.

8 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık durumu kuruluşu kapatıldı

689 sayılı KHK ile terör örgütlerine ya da Ulusal Emniyet Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar bahşedilen inşa, yaradılış veya gruplara aidiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık durumu kuruluşu kapatıldı. Terör örgütlerine veya Ulusal Emniyet Kurulunca devletin ulusal güvenliğine aleyhinde faaliyette bulunduğuna karar verilen inşa, yaradılış ya da gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt açık havada burslu öğrenim görebilen 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

689 sayılı KHK ile daha önceki KHK’larla görevden ihraç edilen 18 akademisyen de görevine iade edildi.

Caner Ünver