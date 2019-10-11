İkinci el ürünlerle 93 bin ihtiyaç sahibine ulaştılar
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Kocasinan Belediyesince 2017'den bu yana yürütülen "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" kapsamında toplanan mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ikinci el ürünler, tamir ve tadilatı yapılarak 93 bin 908 kişiye ulaştırıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluşturduklarını belirtti. Belediye bünyesinde kurdukları "İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi" ve "Sosyal Market" ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile vatandaşların elindeki ihtiyaç fazlası mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Mahalle muhtarlıkları ve 2 farklı alışveriş merkezinde açılan ihtiyaç fazlası eşya toplama noktaları ile Belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerden getirilen eşyalar, İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezine ulaştırılıyor. Ayrıca projeye dahil olmak isteyen sivil toplum kuruluşları da topladıkları ikinci el mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünlerin bulunduğu adresleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildiriyor. Burada eşyalar, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak durumda olan ürünlerin tadilatları yapılıyor, yıkanıp ütülenen kıyafetler daha sonra tezgahlardaki yerlerini alıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi ürünler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere depolama alanlarına götürülüyor."
Çolakbayrakdar, Sosyal Market'te ise vatandaşların giysi ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. İhtiyaç sahiplerinin "Dost Eli" olarak adlandırılan karta yüklenen puanlarla Sosyal Market'ten ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürünleri seçerek alabildiklerini anlatan Çolakbayrakdar, amaçlarının vatandaşların gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmek olduğunu bildirdi.
Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile 2017'den bugüne kadar ihtiyaç sahibi 93 bin 908 kişiye ulaştıklarını kaydetti.
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