İkinci kattan atlayan cezaevi firarisi hükümlü, polisten kaçamadı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü, 2. kattan atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olarak aranan, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 ayrı suçtan da araması bulunan S.E'yle ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, Sakarya Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden hükümlü, 2. kattaki evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı.
Bu sırada üzerindeki ruhsatsız tabancayı da düşüren hükümlü, yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalandı.
Düşme sonucu bir elinde çatlak oluşan S.E, Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
S.E'nin ruhsatsız silahına da el konuldu.
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İkinci kattan atlayan cezaevi firarisi hükümlü, polisten kaçamadı
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