İkinci kez referanduma gittiler

Kayseri’nin Akmescit Mahallesi sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle ast oldukları ve 52 kilometre uzaklıkta olan Bünyan ilçesinden ayrılarak 26 kilometre yakındaki Talas ilçesine bağlı olmak için bu sabah sandık başına gitti. Oylarını sabahtan erken saatlerde kullanan vatandaşlar, “Bünyan bize çok uzakta. Yeterli ve iyi bir hizmet alamadığımız için ayrılmak istiyoruz. Bize daha yakın olan Talas Belediyesine kopamamak için bugün her tarafta referandum yapılıyor. Talas Belediyesine bağlı olmak istiyoruz. Çıkacak olan karar şanslı olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemi için Nisan ayında yapılan referandumda 743 evet, 220 hayır çıkan Akmescit mahallesinde oy kullanacak olan bin 148 kişi için 3 sandık kuruldu.

Alparslan Ötüken