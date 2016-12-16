İkiz kalan ninelerin tek isteği Emine Erdoğanı görmek

Ordu’nun Perşembe ilçesine emrindeki yazlık Mahallesi’nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla belli 85 yaşındaki üçüz nineler Türkiye’nin bilinen simalarından oldular. Doğdukları günden bu yandan hiç ayrılmayan üçüz nineleri geçtiğimiz ay kanser ayırdı. Takriben bir sene önce ilik kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören üçüzlerden Hayriye Sarı geçtiğimiz ay çare gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayriye Sarı’nın vefatı, kardeşleri Hacer ve Emriye Sarı başta olmak üzere tüm Orduluları yasa boğdu. Üçüzlerinin ölümü ile ikiz kalan Hacer ve Emriye Sarı hemen hemen her gün Hayriye Sarı’nın kabrini ziyaret ederek üçüzlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını bir kez daha göstermiş oldular.

Tek istekleri Emine Erdoğan’ı bakmak

Kardeşlerini kaybetmenin acısını yaşayan ve ikiz kalan Emriye ve Hacer Sarı kardeşler büyük endişe yaşarken tek isteklerinin yaklaşık 3 sene önce kendilerine konut yapılmasını karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı bakmak ve ona teşekkür etmek olduğunu belirttiler. Emine Erdoğan’ı görmeyi fazla istediğini bildiren ikiz ninelerden Emriye Sarı, “Biz onu fazla seviyoruz. Bizi severse kazanç, yol iz açık. Gelmesini çok istiyoruz” dedi.

Ninelerden Hacer Sarı ise, “Ben gelmesini çok istiyorum. Onu her gün görmek istiyorum. Bize ev yaptılar çok sağ olsunlar” diye konuştu.

Hayatını kaybeden Hayriye Sarı’da görmeyi istemiş

İkiz kalan ninelerin bakımını üstelenen ve üçüzlerden tek evli olan Emriye Sarı’nın kızı olan Emine Sarı, ikiz ninelerin tek isteğinin Emine Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden üçüz ninelerden Hayriye Sarı’nın da Emine Erdoğan’ı görmeyi çok istediğini ama nasip olmadığını ifade eden Sarı, “Teyzemin ve annemin tek ricası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı görmek. Vefat eden Hayriye teyzemin de isteği onu görmekti. Hemen tek istekleri Emine Erdoğan’ın yanında gitmek veya kedisinin gelmesi durumunda da onu görebilmek” şeklinde konuştu.

3 yıl önce Emine Erdoğan’ın desteği ile konut yapıldı

Üç yıl önce Emriye, Hacer ve Hayriye Sarı, konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında barındıkları evle ilgili karşılaştıkları sıkıntıları dile getirmiş programı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise üçüz ninelere ev yapılması için harekete geçilmesini istemişti. sonradan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Perşembe Kaymakamlığı’nın çalışmasıyla Yazlık Mahallesi’ndeki üçüzlerin eski evi yıkılarak yerine 3 ay gibi kısa sürede daha alçak katı bodrum olmak üzere 2 katlı, üstteki katında 2 oda bulunan 53 metrekare büyüklüğünde yeni ev yapılarak iyi bir evde oturmaları sağlanmıştı.