İl Başkanlığı tapusu Bahçeli’ye verildi

ESKİŞEHİR (AA) –

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya ve beraberindeki heyet, Ankara’ya giderek “Mülk Projesi” kapsamında aldıkları mülkün tapusunu önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz’a takdim etti.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kendilerine ait bir yerinin olmaması nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirten Başkan Yumrukaya, artık daha rahat çalışma ortamına kavuşacaklarını kaydetti.

MHP lideri Bahçeli’nin ilgili projeye destek verenlere teşekkür ettiğini belirten Başkan Yumrukaya, “Liderimiz tapumuzun Eskişehir’imize hayırlı olması dileğinde bulunup tüm ülküdaşlarımıza ve Eskişehir halkına selamlarını iletti.” İfadelerini kullandı.